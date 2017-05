Os altos índices de acidentes de trânsito sempre foram um problema no município de Rondonópolis. As tentativas para minimizar esse quadro foram inúmeras, envolvendo campanhas de conscientização, reforço na sinalização, intensificação na fiscalização e, mais recentemente, a implantação dos equipamentos eletrônicos de monitoramento.

Não podemos falar que não houve avanços, mas ainda estamos longe do ideal. Prova disso é que reportagem do Jornal A TRIBUNA deste sábado, com dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informa que Rondonópolis vem registrando uma média diária de quase sete acidentes de trânsito com vítimas ao longo dos últimos anos.

Algo que chama a atenção é que a quase totalidade dos acidentes com vítimas envolve motos, seja colisão carro/moto, queda ou colisão moto/moto. O número de acidentes de trânsito na cidade é muito alto e preocupante, considerando especialmente que as vítimas terão despesas com medicamentos e hospitais, bem como ficarão sem trabalhar por um período e gerarão despesas ao setor público.

De acordo com os dados, convém ressaltar que, diferente do que apregoava a gestão municipal anterior, houve um aumento dos acidentes de trânsito com vítimas na cidade entre 2014 e 2015 a partir da implantação da fiscalização eletrônica, composta por lombadas eletrônicas, radares fixos e avanços semafóricos. Esse sistema foi implantado no dia 3 de novembro de 2014 e, no entanto, os dados do Samu mostram aumento dos acidentes com vítimas em 2015.

Os números do Samu são claros: em 2014 foram 2.119 acidentes de trânsito com vítimas e em 2015 foram 2.772 acidentes de trânsito com vítimas. Os números de 2016, repassados ao Jornal A TRIBUNA, ainda não estavam fechados. Isso denota que, além da punição com multas, o trabalho de conscientização dos cidadãos quanto aos prejuízos com os acidentes de trânsito não pode parar, devendo ser uma constante.

O nosso trânsito de cada dia não é brincadeira, devendo ser encarado com seriedade e gerido por profissionais capacitados. Não podemos esquecer que Rondonópolis possui o agravante de ser cortada por duas rodovias federais, o que eleva as colisões entre moto/caminhão e carro/caminhão. Enfim, os acidentes de trânsito com vítimas não são assunto do passado. Continuam mais atual do que nunca em nossa cidade.