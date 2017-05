Cuca voltou ao Palmeiras com tudo. Seus comandados golearam por 4 a 0 o Vasco com muita facilidade, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). Dudu deitou e rolou, Tchê Tchê foi outro que se destacou, e Borja desencantou e quebrou jejum de cinco jogos.

Além do colombiano, que anotou dois (no segundo tempo, sendo um gol a um minuto e o outro aos 34 minutos), Jean (aos seis minutos do primeiro tempo) e Guerra (aos 40 minutos da primeira etapa) completaram o placar. A zaga do Vasco foi uma “homenagem” ao Dia das Mães. Deixava o adversário entrar sem cerimônia alguma.