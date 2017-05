TÚNEL DO TEMPO

Acabou o mistério. O personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é integrante de uma das famílias mais tradicionais de Rondonópolis. Trata-se do médico Djalma Pimenta Júnior, radicado em Rondonópolis desde 1959. Formado há 16 anos em medicina, onde se especializou em gastroenterologia e cirurgia geral.

SÓ BOLA MURCHA

A presença do Dr. Djalma Pimenta no “Túnel do Tempo” foi devastadora. Deixou todos os palpiteiros na lona, com os olhos ardidos. Só deu “bola murcha”. De médico para médico, o Dr. Dorisvaldo Alves Tenório mandou dizer pra assessoria matraqueana que “só podia ser o Dr. Ailon do Carmo”, se referindo ao nosso historiador e advogado. Na verdade, os palpiteiros, levados pela dica do Matraca, acabaram errando de médico. O campeão de votos foi o Dr. Albeny, indicado pela Yette Ferreira Costa, pelo Cledson José de Souza, pela Selma de Arruda, pelo Paulo Ribeiro Ourives e pelo Fião Garapeiro. Já a Sílvia da Fazenda Ribeirão viu na foto do Dr. Djalma a figura do Dr. Hélio Pichioni. Destoando, o Luiz Cláudio, presidente da Associação dos Feirantes, apostou todas as suas fichas no empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão.

Com isso, a peixada patrocinada pela Peixaria do Rico fica para a próxima semana. Mas o Rico avisa, não fica acumulada.

JOGOU A TOALHA

Em pronunciamento feito ontem na tribuna camarina, sobre o atual momento vivido pelo País, o nobre colega Juary Miranda jogou a toalha. Ele não acredita mais que os políticos vão tirar o Brasil desse buraco que eles mesmo cavaram e jogaram a Nação dentro. Foi aí que o nobre colega apelou para a força divina. “Só Deus poderá tirar o País desse momento difícil que atravessa”, prevê o edil.

Enquanto isso, Brasília tá pegando fogo!

UMA DE GÊNIO

E tem a história do sujeito que pediu para o gênio da lâmpada:

– Sr. Gênio, desejo estar sempre nos braços de uma mulher rica!

Aí, o gênio o transformou em um cachorrinho poodle. Não satisfeito, o cara pede novamente pro gênio da lâmpada:

– Faça-me irresistível para as mulheres!

Aí, o gênio transformou o cara num cartão de crédito.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah…

PIADA

Piada que corre pela cidade. Diz que para arrombar um cofre, o bandido precisa de algumas bananas de dinamite, já o político desonesto precisa somente de alguns eleitores bananas.

Vôte cobra!

DEU NO JORNAL

Diz que um sujeito perdeu tudo na Bolsa, vendeu o apartamento e foi morar na casa da sogra. Mas por que justo na casa da sogra que ele tanto odeia? Porque pra quem tá morrendo afogado jacaré é tronco!

Ah, ah, ah, ah, ah…