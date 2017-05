TÚNEL DO TEMPO

Esse é pra mexer com a saúde de muita gente… Não é fácil, o desafio do “Túnel do Tempo” desta semana é uma pedreira, difícil pra caramba. Em todo o caso, o desafio está lançado. Quem souber quem é o meninão que aparece na foto, gente da melhor qualidade, pode telefonar para a assessoria do Matraca na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite para o e-mail redacao@atribunamt.com.br.

Continua valendo, para ser sorteada entre os acertadores, a cobiçada peixada do Rico.

ENTREGAÇÃO

E um leitor mandou dizer pro Matraca que se ele entrar nessa onda de “entregação” premiada, ele acaba com 90% dos casamentos dos seus amigos.

Ah, ah, ah, ah…

UNANIMIDADE

Até que enfim, depois de muito tempo, lá pras bandas de Brasília, depois da Dilma, um presidente consegue a unanimidade da Nação… Tá todo mundo pedindo pro Temer sair.

Ah, ah, ah, ah, ah…

PÉROLAS

Arrancaram do arquivo e enviaram para o Matraca mais algumas pérolas produzidas pelos nossos criativos alunos que vêm participando, ano após ano, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem):

– Moisés subiu ao Monte dos Sinais, invocou a Deus, que surgiu cercado de nuvens; e Deus exclamou: “Que que tu quer?”;

– O Esqueletos é o órgão mais pobre do Corpo Humano pois está sempre duro;

– O pai de Dom Pedro II era Dom Pedro I, e o pai de Dom Pedro I era Dom Pedro Zero.

É mole!

PARA-CHOQUE

E uma leitora enviou mais essa de para-choque de caminhão para o Matraca: “Marido é igual pneu de carro, ou você troca ou vai acabar vendo ele careca”.

Ah, ah, ah, ah…

O TROCO DA HOMAIADA

Depois dessa do para-choque de caminhão, ai vai o troco da homaiada: As mulheres realmente não sabem o que dizem. É uma incoerência atrás da outra. Uma hora elas dizem… “os homens são todos iguais”, outra hora gritam pelos quatro cantos … “homem é um pior que o outro”.

É mole!