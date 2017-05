O Luverdense entra em campo na noite desta terça-feira (16) na busca do titulo de campeão da Copa Verde 2017 contra o Paysandu. Após a vitória por 3 a 1 na primeira partida da decisão na Arena Pantanal, o Verdão do Norte tem boa vantagem, inclusive podendo perder por até um gol de diferença , que sairá com a taça e uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2018. O jogo está marcado para começar às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Mais informações na edição desta terça-feira do Jornal A TRIBUNA.