Falecido na madrugada de ontem (02/5), o jornalista Paulo Roberto Ferreira Mello, 68 anos, era uma grande referência na imprensa local, devido à grande experiência na área, especialmente na intermediação da divulgação junto aos veículos de comunicação de um dos maiores eventos da agropecuária brasileira por muitos anos: a Exposul, em Rondonópolis.

Paulo Mello estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis desde o dia 21 de abril, após sofrer um infarto. Primeiramente, ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional no dia 20 de abril e acabou sendo transferido para a Santa Casa. Além do infarto, apresentava edema pulmonar. Ele já havia sofrido princípio de infarto anteriormente.

O jornalista era natural de Presidente Prudente (SP) e atuou em diversos veículos e assessorias pelo País, como nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, além de correspondente do La Nacion em São Paulo.

Ele chegou a Rondonópolis em 1983, sendo que também trabalhou no Jornal A TRIBUNA, na assessoria da Prefeitura de Rondonópolis e como correspondente de revistas nacionais voltadas ao agronegócio como A Granja, Agrinova e DBO, e ainda secretário de imprensa da Câmara Municipal.

Profissional respeitado e tido como mentor de uma geração de jornalistas, Paulo Mello detinha mais de 40 anos de carreira e atuava há 25 anos como assessor de imprensa do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, projetando a entidade sindical e a Exposul em todo País.

Ele deixa três filhos: Paula de Paula Mello, Marcelo de Paula Melo e Ana Paula de Melo Gonçalves, e quatro netos. Para os amigos e colegas jornalistas, Paulo Mello deixa o legado e exemplo de um profissional competente, ético, dedicado, atencioso, defensor do jornalismo de qualidade e um ser humano generoso.

O velório foi realizado no Cemitério da Vila Aurora, e o sepultamento transcorreu após as 17 horas de ontem, no Cemitério do Lourencinho.