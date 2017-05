O Grêmio dominou o Botafogo em sua Arena, em Porto Alegre (RS), neste domingo e iniciou a Série A do Brasileiro com vitória por 2 a 0, com dois de Ramiro (aos 46 minutos do primeiro tempo e aos nove minutos do segundo tempo).

O time da casa foi melhor em quase toda a partida, com Luan e Pedro Rocha infernizando a zaga alvinegra – foram muitas as chances perdidas. A equipe de Jair Ventura não conseguiu se impor e pouco ameaçou os rivais. Os cariocas agora voltam suas atenções para a Libertadores, enquanto o Grêmio inicia o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.