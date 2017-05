JBS faz surgir a zorra total no Brasil

A nação brasileira vive hoje (maio/2017) uma zorra (zona) total. São depredações acontecendo em prédios públicos de Brasília, em próprios públicos dos estados, e até em patrimônios municipais.

Veja o que ocorreu esta semana: centrais sindicais fazem caminhada em direção à Esplanada dos Ministérios; policiais reagem e manifestantes entram em confronto; a Força Sindical e CUT dizem que mascarados não pertencem aos seus quadros; Ministérios são depredados e incendiados; furiosos manifestantes são agredidos pela Polícia Militar; Decreto federal é editado para colocar as Forças Armadas na rua e essa medida excepcional é contestada pela oposição na Câmara dos Deputados: os opositores do governo pedem a saída do presidente Temer; no Senado o apoio ao governo é mantido, mas alguns senadores criticam a chamada das Forças Armadas; governo diz que a presença do exército é fundamental para estabelecer a ordem; em todo o País acontecem manifestações contra o Presidente e contra as reformas na previdência e na lei trabalhista.

Uma lástima tudo isso! Infelizmente o País está sem rumo. Ninguém tem autoridade e capacidade moral para comandar essa nau. O Supremo Tribunal Federal (STF) não tem a dinâmica necessária para processar e julgar os autores envolvidos nessa tamanha trama criminosa que foi descoberta pela Procuradoria Geral da República e Polícia Federal através da recém fase da operação Lava Jato.

Tem outro detalhe, existem tantos outros interesses em jogo nesse recém ocorrido que conclui-se haverem equívocos ou intenções unificadas e intencionais de retaliações contra jornalistas autores na divulgação dessa podridão aflorada nas ultimas investigações.

A operação Lava Jato precisa se proteger de equívocos e erros que podem comprometer todo o objetivo dessa operação. Pergunta-se, quem tem culpa na celeuma provocada pelos grampos feitos pelos donos da processadora de carne JBS (Friboi, Seara, Doriana, Maturatta, Massaleve, Swift, Gourmet, August)? A PF, o MPF (não a AGU: Incra), o Lulinha, ou a Imprensa?

Ela (JBS) pagará alguns milhões de reais no acordo de leniência, e seus executivos continuarão livres para desfrutarem lá nos USA o suado dinheirinho dos brasileiros e; Chico Anísio certamente estaria meditando: – onde é que eu errei em não acrescentar em meu roteiro (Zorra Total – 1999/2014) essa parte da corrupção que sempre existiu no País.

Estamos vivendo um caos nesse País democrático? Ailon e Edno que o digam, se puderem e quiserem.

(*) Saulo Moraes é advogado e jornalista por formação acadêmica