Nenhuma proposta agradou até agora. A não ser que ocorra uma reversão de expectativas, contudo, o restante da temporada de Valdívia será fora do Beira-Rio. Jogador e o Internacional entendem que será importante a mudança de ares para o meia-atacante recuperar o futebol que o fez ter destaque em 2015, até se lesionar em amistoso pela Seleção Olímpica.

Valdívia passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no final daquele ano – apesar da lesão, terminou 2015 como o goleador colorado, com 19 gols. Retornou aos gramados em meados do ano passado, ainda descontado, com o Internacional já correndo risco de rebaixamento. Apesar de lampejos, não conseguiu repetir a regularidade. O time caiu e ele acabou perdendo espaço.

Nada que tenha diminuído o assédio. Valdívia é um dos jogadores com mais mercado do grupo de Antônio Carlos Zago. O vice de futebol, Roberto Melo, é sincero. Diz que, caso chegue um interessado que faça uma proposta do agrado, vai liberar o jogador.

“Desde o início do ano, alguns clubes demonstraram interesse. Conversamos com o jogador e ele também pensa que talvez seja bom sair. Estamos analisando. Até o momento, não chegou proposta ao nosso contento. Ele ainda é jogador do Inter. Confiamos no potencial dele, mas, talvez, sair seja o melhor”, afirma.

Atualmente, o meia-atacante se recupera de um desconforto muscular na coxa esquerda. Não foi relacionado para os jogos contra Palmeiras (Colorado Gaúcho perdeu para o Verdão, por 1 a 0, na quarta-feira passada, dia 17 de maio, no Palestra Itália, em São Paulo-SP), pela Copa do Brasil, e também para o duelo contra o ABC, do Rio Grande do Norte (empate em 1 a 1), no sábado passado (20), no Beira-Rio, pela Série B. No grupo principal desde 2013, soma 149 partidas, com 28 gols marcados. Seu vínculo vai até dezembro de 2020.

A ideia da direção é emprestá-lo para que volte à vitrine. Em um novo clube (que bancará todos os vencimentos), ganharia a sequência que não consegue mais ter no Beira-Rio. De quebra, poderia despertar interesse do mercado europeu.

Neste ano, Valdívia quase fechou com o Corinthians. A transação só não se concretizou porque Giovanni Augusto, que seria envolvido na troca, não quis jogar em Porto Alegre (RS). O Internacional, depois, disse que o Corinthians mentiu na negociação. O que foi rebatido pelo clube paulista.

O Cruzeiro também manifestou interesse, mas saiu do negócio por não querer participar de um leilão com o Atlético Mineiro. O Galo, por sua vez, é o time que parece mais próximo de um acerto. Os mineiros tentaram duas negociações: queriam Valdívia em troca de abatimento do débito que o Internacional tem em relação às contratações de Réver e Eduardo Henrique, ou em uma troca pelo zagueiro Erazo. Ambas acabaram rechaçadas. O clube mineiro, contudo, segue atrás do jogador.