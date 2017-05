O superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Mato Grosso, João Bosco de Moraes, anunciou ontem, durante uma reunião na sede da Unisal, no Parque Universitário, com trabalhadores do Acampamento 13 de Outubro, que o órgão já está finalizando a desapropriação de mais quatro grandes fazendas para assentar famílias que estão em acampamentos aguardando por uma área.

Duas destas propriedades estão localizadas na região de Rondonópolis e outras duas na Baixada Cuiabana, incluído a Fazenda Zumira, que terá capacidade de assentar 300 famílias. Além disso, o representante do Incra anunciou que irá entregar, na Gleba Rio Vermelho, mais 29 títulos de regularização fundiária.

De acordo com Wendell Girotto, coordenador do Acampamento 13 de Outubro, a reunião de ontem faz parte do processo de mobilização nacional dos movimentos. “O que está acontecendo são rodadas de negociações com as reivindicações dos trabalhadores acampados e também dos assentamentos. O Acampamento 13 de Outubro está presente em todo o estado de Mato Grosso, como na região de Guiratinga, Pedra Preta e Rondonópolis. Além disso, em cidades do norte do estado como Sinop, Novo Mundo e Sorriso”, disse o coordenador.

Segundo Girotto, na reunião, o superintendente do Incra também anunciou a vistoria de mais cinco áreas para desapropriação e assentamentos das famílias acampadas. “A nossa luta é em favor das famílias acampadas e também em prol das reivindicações dos trabalhadores acampados, como a regularização fundiária de suas áreas”, ressaltou o coordenador.

Para o superintendente do Incra, João Bosco de Moraes, a reunião de ontem faz parte da rotina do órgão em Mato Grosso. “Isso é uma rotina do Incra em sair a campo e discutir com os trabalhadores as pautas locais e regionais. Em Rondonópolis, vim discutir a situação de novas vistorias na região e a questão da regularização fundiária. As reivindicações serão atendidas dentro das possibilidades. Para este ano ainda queremos atender seis assentamentos rurais com os títulos de regularização fundiária”, repassou o superintendente.