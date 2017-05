O Rondonópolis Hawks já se prepara de olho no próximo adversário no Campeonato Estadual de Futebol Americano, que será o Sinop Coyotes em jogo marcado para o dia 27 de maio, fora de casa. Os Gaviões do Cerrado vem de vitória sobre o Cuiabá Arsenal, por 21 a 17, em jogo realizado no sábado passado (13), no Estádio Monteirão, em Acorizal (65 quilômetros de Cuiabá). Mais informações na edição desta terça-feira (16) do Jornal A TRIBUNA.