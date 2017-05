O núcleo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis será lançado pelo Governo do Estado na próxima terça-feira (23/5), quando da visita oficial do governador Pedro Taques ao município. O convite para instalação da instituição na cidade já vem sendo feito pela equipe do governo estadual.

A solenidade de lançamento da Unemat está programada para ocorrer a partir das 8h da manhã desse dia, na quadra de esportes da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, no Centro. A equipe da direção da universidade estadual foi convidada para estar presente na ocasião, mas, até ontem, segundo a assessoria de imprensa, não estava definido quem representará a instituição.

A decisão de instalação do núcleo da Unemat em Rondonópolis foi tomada, em abril passado, pelo Conselho Universitário (Consuni) da instituição. Inicialmente serão ofertados os cursos de Letras e Ciências da Computação, de forma intercalada com o campus de Alto Araguaia. Em um vestibular, os cursos serão ofertados em Rondonópolis e, no outro, em Alto Araguaia.

Uma parceria entre a Unemat e a Prefeitura de Rondonópolis está sendo construída para oferta dos primeiros cursos na cidade. Além disso, em parceria com os deputados estaduais Sebastião Rezende e Nininho, que se propuseram em disponibilizar emendas, vem sendo articulada a abertura de uma turma especial (única) do curso de Direito em Rondonópolis, com 100 vagas.

Segundo a assessoria da Unemat, o prédio onde os primeiros cursos serão ofertados em Rondonópolis ainda não foi definido entre Prefeitura e instituição. Nesse sentido, existe a expectativa que o local que sediará o núcleo da instituição na cidade seja anunciado por ocasião desse ato de lançamento pelo governo.

Vale informar que as inscrições para os primeiros cursos da Unemat em Rondonópolis seguem até domingo (21/5).