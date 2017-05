Em jogo movimentado, com cinco gols, sendo o primeiro aos 3 e o último aos 42, além de seis minutos de acréscimos, o Fluminense bateu o Santos por 3 a 2, na manhã deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), na estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro.

Henrique Dourado abriu o placar aos 3 minutos (antes mesmo de o Santos emplacar uma sequência de passes), Victor Ferraz empatou aos 38 e Henrique Dourado (em pênalti sofrido por ele mesmo) tornou a colocar o Flu em vantagem nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo, Sornoza ampliou aos 12, e Vladimir Hernández, aos 42, fez o segundo do Santos, que lutou até o fim, mas não conseguiu o empate.

Os dois times têm compromissos difíceis na quarta-feira: o Fluminense encara o Grêmio, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (jogo de ida); já o Santos enfrenta o boliviano The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo 2 da Libertadores. Se vencer, o Peixe se classifica e garante a primeira colocação na chave. Se perder ou empatar, fica tudo para a última rodada, quando receberá o Sporting Cristal, do Peru.