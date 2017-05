Começa neste sábado (27), em Rondonópolis, mais uma edição do Festival Mato-grossense de Quadrilhas. O evento é realizado pela Federação Mato-grossense de Quadrilhas. Ao todo, são 27 grupos quadrilheiros inscritos que se apresentam nas etapas classificatórias que acontecem em quatro municípios, sendo a final em General Carneiro no início de julho. Os prêmios totalizam R$ 50 mil.

“Estão todos convidados para prestigiar essa grande festa da quadrilha mato-grossense”, ressalta Marta Negrão, presidente da Federação Mato-grossense de Quadrilhas (FMTQ).

Neste sábado e domingo, a partir das 20h, o Espaço Rio Vermelho irá receber os grupos Caipiras Unidos (Rondonópolis), Império Junino (atual campeão de Rondonópolis), Matutada (Campo Verde), Grande Rio (Rondonópolis), Os de Fora (Tangará da Serra) e Pavio de Candieiro (Rondonópolis) que terão analisados quesitos como coreografia, casal de noivos, rei e rainha, marcadores e figurino. A entrada é gratuita.

Cada etapa irá classificar quatro grupos que seguem para a final. O Festival continua nos dias 02 e 03 de junho em Araguainha; 09 e 10 de junho em Porto Alegre do Norte; 16 e 17 de junho em Bom Jesus do Araguaia) e, finalmente, de 30 de junho a 02 de julho a final em General Carneiro onde serão premiadas as cinco melhores equipes participantes. A edição de 2016 teve como campeão o grupo Império Junino, de Rondonópolis.

Realizado há quase duas décadas, o Festival começou em Serra Nova Dourada e hoje já faz parte do calendário cultural de Mato Grosso. Além de manter viva uma tradição enraizada nas comunidades, a competição de quadrilhas em municípios diversos movimenta setores importantes para a economia como o turismo e o comércio. Entre os objetivos do evento estão manter viva a cultura junina e fazer com que ela sobreviva por gerações.