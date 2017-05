O juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal, condenou o ex-secretário de Estado Eder Moraes a 10 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 320 dias-multa, no valor de R$ 10 salários mínimos vigentes no ano de 2009, quando ocorreram os supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que teriam sido cometidos por ele, enquanto os irmãos advogados Kleber e Alex Tocantins Matos cumprirão, cada um, 14 anos de detenção por conta do esquema que teria desviado cerca de R$ 5,2 milhões do Governo do Estado por meio do pagamento de precatórios.

Em ambos os casos, o regime previsto pelo juiz para o cumprimento da pena é o fechado. Os condenados terão que pagar ainda dias-multa que devem chegar na ordem de R$ 2,8 milhões, no caso de Eder Moraes, e de R$ 2,7 milhões no caso dos irmãos Tocantins e uma indenização de R$ 12 milhões, juntos. Os três poderão recorrer em liberdade. A sentença foi proferida na última quarta-feira (24), pelo juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal em Mato Grosso. A ação, movida pelo Ministério Público Federal (MPF), é um desdobramento das investigações da Operação Ararath.

Jeferson Schneider destacou em sua sentença que as consequências do crime foram graves, dada a natureza pública dos recursos e o elevado valor pago pelo Estado a título de dívida com a Hidrapar Engenharia, que cobrava da extinta Sanemat o montante de R$ 19 milhões. Desse valor, Eder teria ficado com R$ 5.250 milhões.

ENTENDA O CASO

A ação, que tramita desde outubro de 2014, trata sobre um esquema em que a empresa Hidrapar Engenharia Civil Ltda visando receber créditos relativos a serviços prestados à extinta Sanemat, “ajuntou-se a um engendrado esquema de corrupção”, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF). O pagamento da dívida, segundo a denúncia, foi intermediado pelo escritório de advocacia Tocantins, de propriedade dos irmãos Kleber e Alex Tocantins.

Em 2009, Eder Moraes, com a ajuda do ex-procurador João Virgílio do Nascimento, conseguiu a liberação e R$ 19 milhões para pagamento da empresa de engenharia, mesmo a subprocuradoria do Estado apontando que o valor era superfaturado. O montante, segundo a denúncia, foi transferido para a empresa de advocacia. Dos R$ 19 milhões, a investigação aponta que R$ 5,250 milhões foram transferidos para a empresa Globo Fomento, a fim de quitar dívidas do então vice-governador Silval Barbosa (PMDB) referentes à campanha eleitoral e demais negócios escusos. Silval responde em processo cível na Justiça estadual por conta disso. Já o escritório Tocantins, sempre conforme a denúncia do MPF, teria ficado com R$ 12 milhões, ou seja, somente R$ 1,750 milhão foi realmente utilizado para pagar a Hidrapar Engenharia.

Em nota, a defesa de Eder afirmou que a decisão foi contrária às provas produzidas na ação. Segundo a defesa, o próprio advogado Kleber Tocantins afirmou que o ex-secretário nunca solicitou ou ofereceu vantagem indevida.