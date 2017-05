Na terça-feira (23), conforme foi amplamente noticiado pelo jornal A TRIBUNA, o governador Pedro Taques cumpriu uma extensa agenda de compromissos em Rondonópolis. A programação contemplou lançamentos de obras e anúncios de projetos técnicos para outras. No pacote, está incluída a construção de uma ponte com 250 metros de extensão sobre o Rio Vermelho, na avenida W-11, que será executado pelo programa Pró-Concreto, e ainda, a instalação dos cursos da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Na infraestrutura, foram inaugurados 24 km da Rodovia do Peixe na MT- 471, 29 Km da MT-270 em São Lourenço de Fátima, distrito de Juscimeira. Ainda foram lançados projetos de pavimentação de 40 km da via do Parque de Exposição ao Naboreiro; os primeiros 10 km do trecho do Praia Clube, na Gleba Vermelha (BR-153) até a Rodovia do Peixe; de 8,7 km para dar continuidade a Rodovia do Peixe (MT-471) até a Comunidade Miau.

Outros projetos de pavimentação foram autorizados, como é o caso do acesso ao Assentamento Carimã a partir da Sete Placas (BR-163); a construção de um trecho de 19 km da rodovia MT- 459 (de Pedra Preta até o terminal rodoviário em Rondonópolis), e a pavimentação de 6 km da MT- 460 ligando a MT-270 (comunidade bandeirante) a São José do Povo.

Fazendo uma avaliação da visita do governador, o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, afirmou à reportagem que as obras anunciadas significam grandes avanços para a população, como é o caso da pavimentação da MT-471 no Assentamento Carimã e Parque Ecológico João Basso, região de grande potencial agrícola e que também é referência na produção da agricultura familiar.

Entre as obras, o parlamentar destacou o acesso à avenida W-11 com a construção da ponte de 250 metros sobre o Rio Vermelho. “Quero agradecer ao Governo do Estado, pela atenção que teve com a indicação das obras da W-11, acesso importante para os moradores do grande Jardim Atlântico e Distrito Industrial, estamos vendo um sonho da população finalmente sair do papel”, enfatizou.

O deputado falou também da importância da pavimentação de 40 Km da via do Parque de Exposição até o Naboreiro e as obras da Rodovia do Peixe. “A pavimentação até o Naboreiro vai mudar a vida de muitas famílias, e os benefícios se estendem ao distrito de Jarudore, com o acesso pavimentado, o escoamento dos produtos da agricultura familiar serão retirados com mais segurança, qualidade e conforto. Já a Rodovia do Peixe é a continuidade da infraestrutura para o turismo, uma das regiões mais frequentadas pela população nos fins de semana, com o acesso o setor turístico vai ganhar ainda mais força”, lembrou Nininho.

Na região do alto da Serra da Petrovina, onde serão construídos e pavimentados 19 Km, a produção terá acesso direto ao terminal ferroviário, evitando passar em Rondonópolis e diminuindo a distância em aproximadamente 30 Km. Segundo o deputado Nininho, essa obra é muito mais que acesso, para ele é também oportunidade. “Por exemplo, quem mora em Pedra Preta vai conseguir se candidatar em uma vaga de emprego no terminal ferroviário, um segmento que sempre precisa de mão de obra”, sugeriu o deputado.

Nininho ainda destacou, a pavimentação da Rodovia do Leite, que também será importante para escoamento da produção de Guiratinga, São José do Povo e Alto Bandeirantes até o terminal ferroviário. “Esse é um acesso que vai facilitar a retirada da produção, já que a rodovia liga a MT-270 (Alto Bandeirantes) até São José do Povo ligando a Pedra Preta, passando pela MT-459 chegando ao terminal ferroviário.

Sobre a implantação da UNEMAT com os três cursos que serão oferecidos: Letras, Ciências da Computação e Direito, o deputado disse que a conquista representa a luta de muitos jovens, e lembrou que alguns, até em meio a dificuldades já concluíram os cursos em universidades particulares. “Há anos cobramos um campus da UNEMAT em Rondonópolis, agora com a instalação da universidade, os estudantes de Rondonópolis e região podem fazer planos, mas, esta conquista também é de muitos jovens que lutaram por esse momento”, ressaltou Nininho.