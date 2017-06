O juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular em Cuiabá, deferiu liminar proposta pela Defensoria Pública de Mato Grosso, através dos defensores Bethania Meneses Dias e Jardel Mendonça Santana, que ingressou com uma ação civil pública na Justiça em relação ao concurso público para delegado de polícia em Mato Grosso. Entre as decisões foi determinada a reabertura do prazo das inscrições do concurso público em questão por mais 15 dias, mediante novas instruções reguladoras.

Os defensores propunham, entre outros, a retirada da exigência da idade mínima de 21 anos por ocasião do período final da inscrição no concurso público para delegado de polícia em Mato Grosso, bem como a dispensa da comprovação da idade máxima de 45 anos como requisito para investidura no referido cargo, atendendo ao pleito de um morador de Rondonópolis e de uma moradora de Alto Araguaia, bem como ao direito de todos os pretensos candidatos ao referido concurso público que se encontram na mesma situação dos mesmos.

Em caráter liminar, o magistrado suspendeu os efeitos da cláusula do edital do concurso que fixa a idade mínima de 21 anos a ser comprovada até o término do prazo de encerramento das inscrições; cujo requisito deverá ser exigido tão somente quando da eventual posse dos pretensos candidatos aprovados. No mesmo sentido, determinou a suspensão dos efeitos da exigência constante no edital que fixa o limite máximo de idade de 45 anos a ser comprovado até o término do prazo de encerramento das inscrições no concurso.

Haja vista que se encerraram as inscrições em 2 de maio deste ano, a decisão pela reabertura das inscrições beneficia os cidadãos que completarem 21 anos até a data da posse e acima de 45 anos de idade, cumpridos os demais requisitos do edital, permitindo a realização da adesão dessas pessoas para o referido cargo do certame. Também foi marcada uma audiência de conciliação entre as partes para o próximo 28 de junho.

“No presente caso, extrai-se a plausibilidade das alegações dos autores [defensores públicos], pois, tanto a exigência de idade mínima de 21 anos, quanto a de idade máxima de 45 anos, na data de encerramento das inscrições para o concurso para o cargo de Delegado da Polícia Judiciária Civil aparentam violar o princípio da isonomia, previsto nos artigos 3º, IV e 5º, caput, ambos da Constituição Federal”, escreveu o juiz na sentença.

“No presente caso, ao que tudo indica, a cláusula 3.7 do referido do Edital nº 1 da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso teve por alicerce o artigo 126, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, que institui fatores de discrímen etário que restringem a participação de candidatos no aludido concurso público de questionável razoabilidade e proporcionalidade, o que aponta para a suposta inconstitucionalidade material da referida norma”, consta em outro trecho da decisão.

Assim, conforme o despacho, a realizadora do concurso deve reelaborar o calendário de eventos do certame, com ampla divulgação, principalmente quanto à permissão de inscrições sem as restrições por ora impugnadas.