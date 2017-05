Culto à incompetência

Errar é algo tão humano que faz parte de nossa vida, do nascer ao morrer. Errar duas vezes a mesma coisa é sinal que algo está mal no sujeito que repete o erro. Se ele é um doente mental, a explicação é óbvia. Se não for, sobram um leque de explicações para repetir o erro:

– Má-fé, quando o sujeito quer errar deliberadamente;

– Falta de discernimento, quando o sujeito não desenvolveu o raciocínio lógico suficiente para entender um processo ou procedimento que resolve a situação de forma correta;

– Falta de vontade para entender o processo, não quer errar, mas o processo está acima de sua capacidade de concentração, atenção e motivação;

– Falta de ligações neurais capazes de dar conta do processo de solução. Mais conhecido como burrice.

Claro que a lista vai adiante, mas quero falar de dois tópicos dos acima listados: a má-fé e a burrice. A má-fé é gravíssima, pois denota a total falta de caráter do indivíduo que erra por que quer. É um fraudador nato. Seus valores morais estão na lata do lixo. É quase impossível corrigir isso de forma educada numa escola, normalmente a mudança se dá pela punição, em uma penitenciária por exemplo. A outra é “super-hiper-ultra” complicada, pois normalmente a burrice é parceira da arrogância e da ousadia. Todo burro é ousado, falador, metido a esperto e pretensioso até a raiz do cabelo. Erra seguidamente e nunca admite que esteja errado. Sempre culpa o mundo em volta pelo erro que cometeu. Atira-se em qualquer empreitada por conta da ousadia baseada na burrice e segue errando. Esse burro é pernicioso a todos, pois dá a impressão que sabe alguma coisa quando na verdade nada sabe e vai ferrar todos ao fazer errado.

Nos dias de hoje estamos assistindo a união de ambas às características em pessoas. Pior ainda, com outros aplaudindo a burrice, a má-fé, a arrogância, a esperteza, a pretensão, a ousadia e imoralidade, como se isso fosse bom. Não é. Se do cidadão que pensa é exigido também a Ética para fazer o certo pelo processo correto, como exigir isso de um burro imoral? Como educador não tenho a resposta, só a pergunta. O culto à incompetência é típico de nosso tempo. O hoje como meio e fim da vida é responsável pela aceitação do incompetente como líder, como se fosse natural ser conduzido pelo burro imoral, pelo burro ou pelo imoral.

O movimento sociocultural que se denomina Iluminismo é uma tentativa civilizatória de passar uma borracha na ignorância, na imoralidade e na superstição que governou a Idade Média e fazer um mundo melhor. Até hoje há gente que tenta ser um iluminista, mas a tarefa é inglória. Talvez, os resultados ainda não chegaram ao Brasil em particular, embora os avanços da Humanidade sejam notórios no Ocidente e mais recente no Oriente. Aos poucos estamos vendo a substituição de governantes herdeiros do poder, como se isso fosse racional. A coisa pública ser herança que um transmite a outro. O avanço ético faz disso uma imoralidade e em muitos países uma ilegalidade.

Da mesma forma temos inúmeros exemplos de governantes que são retirados de seus cargos públicos por conta da realização de atos criminosos, como a corrupção, a improbidade, a omissão e a prevaricação. Ou seja, não é privilégio da monarquia o dirigente burro imoral, na república eles vicejam.

Há até mesmo o avanço civilizatório que se caracteriza pela queda do governante por conta de prática de atos imorais. Um avanço humano com origem lá no Iluminismo e que hoje achamos normal. Exemplos estão aí: um primeiro-ministro renunciando por que mentiu. Esse avanço é inegável e saudável.

Acontece que alguns países começam a evoluir para o próximo patamar sociocultural: os governantes dessas nações podem ser sacados de seus cargos por demonstrarem incompetência em suas atividades governamentais. Sem dúvida é uma demonstração que mostra o quanto as sociedades modernas avançaram.

Entretanto, com a qualidade moral e intelectual de nossos políticos sou obrigado a enxergar nossas cidades, estados federados e a União como lócus da Idade Média. Nem mesmo as fogueiras para queimar os hereges est ão faltando, o Celso Daniel é um triste exemplo disso. Até quando, nós vamos aceitar a permanência desse tipo de gente que transita nas sombras morais? Afinal, a cada eleição a oportunidade de fazer diferente surge e morre nas perigosas urnas eletrônicas.

Quando militar, a lei me proibia a participação na política. Acertadamente. Depois, como acadêmico optei pela Ciência e a ela me dediquei de corpo e alma. Agora, na aposentadoria, quando o tempo e a experiência estariam disponíveis, surge a doença para impedir a atividade política. Ainda bem que meu coração está doente e não meu cérebro, pois vou por no papel as ideias, as situações e as vivências que os últimos 50 anos me fizeram experimentar. E começo atacando a incompetência aliada à má-fé e o seu produto – o burro imoral.

(*) Ruy Ferreira é educador e analista de TI