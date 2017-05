O Cruzeiro estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), neste domingo. A vitória serviu para amenizar o momento turbulento da Raposa, que vinha de derrota na final do Mineiro e eliminação na Copa Sul-Americana, e piorar, ainda mais, a fase do São Paulo. O Tricolor Paulista também está eliminado da competição continental e pressionado.

O gol cruzeirense saiu no começo da segunda etapa, aos dois minutos, quando, após cochilo de Maicon, Alisson apareceu livre na esquerda e cruzou para Ábila marcar. É o 24º gol do jogador em 50 jogos pela Raposa.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Cruzeiro vai ao Recife, onde enfrenta o Sport, domingo, às 18h, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o São Paulo joga no Morumbi, em São Paulo (SP), diante do Avaí, na segunda-feira (22), às 19h, no encerramento da segunda rodada do Brasileiro.