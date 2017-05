Corpo e alma

Se o que importa é a essência não a embalagem…

Então pra que tanta roupa, tanto enfeite e maquiagem?

Até onde iremos com essa inversão de valores?

Até quando vamos pintar de rosa todas nossas cores?

Não entendo toda essa vontade de ter sempre mais.

Essa necessidade que nunca se satisfaz.

E esse buraco imenso no peito onde nada tem graça,

Os olhos sempre a procura de beleza, que preencha e satisfaça.

As coisas simples foram perdendo a validade,

A correria da vida te engole sem dó nem piedade.

Até esquecemos quem somos e de onde viemos,

A vida passa e ficamos perdidos, com a sensação de que nada fizemos.

O mundo busca fama, glamour e dinheiro,

Esquece o sorriso, a criança e tudo que é verdadeiro.

Pare, ser humano! Curta o pouco, o simples, pois é mais do que imagina

Pois um dia você descobre que precisava de muito menos do que tinha!

Pare ser humano! Volte enquanto há tempo para o seu real tesouro.

O que você levara dessa vida? Certamente não será prata e ouro!

(*) Eliane Marques de Almeida, Formada em Ciências Contábeis pela UFMT – Campus de Rondonópolis.