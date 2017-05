Números obtidos pelo Jornal A TRIBUNA são provenientes dos atendimentos realizados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

O município de Rondonópolis registrou uma média diária de quase sete acidentes de trânsito com vítimas ao longo dos últimos anos. Os números obtidos pelo Jornal A TRIBUNA são provenientes dos atendimentos realizados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante este mês de maio vem ganhando força no Brasil o “Movimento Maio Amarelo”, que objetiva chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Os dados avaliados pelo Jornal A TRIBUNA abrangem os socorros efetuados pelo Samu de Rondonópolis entre 2014 e o primeiro semestre de 2016. Ao todo foram registrados 2.119 acidentes de trânsito com vítimas em 2014 e 2.772 acidentes de trânsito com vítimas em 2015. No primeiro semestre de 2016 foram 1.231 acidentes de trânsito com vítimas. Entre 2014 e 2015, os números indicam um aumento da ordem de 26% nos acidentes desse tipo na cidade.

O coordenador geral do Samu em Rondonópolis, Heusnan Lima Freitas, informou ao Jornal A TRIBUNA que os tipos de acidentes mais comuns na cidade são colisões entre carro e motos. Segundo os dados do Samu, esses tipos de colisões representaram 41,06% dos acidentes de trânsito em 2014, com 870 registros, e 44,23% em 2015, com 1.226 registros. O percentual de colisões entre carros e motos no primeiro semestre de 2016 foi de 47,36%, com 583 registros.

O segundo tipo de acidente de trânsito que mais gera vítima na cidade é proveniente de queda de moto. Em 2014, o Samu atendeu 437 quedas de motos (20,62%) e, em 2015, foram 604 acidentes desse tipo (21,79%). No primeiro semestre de 2016, as quedas de motos representam 20,47% dos acidentes. O terceiro tipo de acidente mais comum na cidade é colisão de moto com moto. Em 2014, o Samu atendeu 294 colisões entre motos (13,84%) e, em 2015, foram 379 acidentes desse tipo (13,67%). No primeiro semestre de 2016, as colisões entre motos representaram 13,08% dos acidentes.

Conforme Heusnan, o tipo de acidente que mais gera ferimentos e sequelas mais graves para as vítimas também são provenientes das colisões entre carros e motos. Ele atesta que a orientação do Samu é que as pessoas possam dirigir com mais cautela e mais atenção, principalmente agora com o maior uso de aparelhos celulares com internet. “O pessoal está com muito costume de dirigir acessando esses aplicativos nos celulares. Que as pessoas tenham mais cuidado, dirijam com mais cautela e obedeçam à sinalização. Se beber, não dirija”, orientou o coordenador.

Outros tipos de acidentes com menor contingente de vítimas abrangem colisões entre carro com carro, capotagem, atropelamento por moto, atropelamento por carro, colisão moto com caminhão, colisão carro com caminhão, colisão carro com poste/muro/árvore, e outros tipos.

ESTRUTURA – O Samu em Rondonópolis possui atualmente quatro viaturas habilitadas, sendo uma avançada e três básicas. Heusnan atesta que o município está dentro do que preconiza a legislação, que é de uma viatura básica para cada 150 mil habitantes e uma avançada para cada 450 mil habitantes.