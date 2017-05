Sem drenagem e sem ter como escoar, a enxurrada seguiu para a pista. Vale ressaltar que o volume de chuva sequer chegou próximo as que são registradas no período chuvoso em Rondonópolis

Na edição de anteontem (18) do A TRIBUNA, uma reportagem publicada trouxe um problema que ocorre na Avenida dos Estudantes (MT-270), nas proximidades da rotatória do bairro Colina Verde, onde uma obra de paisagismo da Prefeitura de Rondonópolis que é realizada antes da resolução para o grave problema de drenagem da região, preocupa os moradores e comerciantes. No início da tarde de ontem (19), choveu em Rondonópolis e as suspeitas se confirmaram. Sem drenagem e sem ter como escoar, a enxurrada seguiu para a pista. Vale ressaltar que o volume de chuva sequer chegou próximo as que são registradas no período chuvoso em Rondonópolis.

A reportagem esteve no local aproximadamente 40 minutos após essa chuva. Foi possível observar que nos locais em que existe a erosão às margens da pista, a água ficou empossada e em alguns pontos seguiu para a via. O problema maior foi observado próximo a rotatória do Parque São Jorge. Como sempre aconteceu, independente do volume de água, a enxurrada seguiu para a pista, mas sem a vegetação existente no local já que a Prefeitura fez a limpeza, um volume grande de terra seguiu para a Avenida dos Estudantes.

Mais abaixo, já próximo a rotatória do bairro Colina Verde, o maior problema pode ser observado por quem passou pelo local. Em certo trecho, onde um serviço de terraplanagem foi feito e a erosão fechada, a água que descia pelo buraco acabou parando quando encontrou a terra. Sem ter por onde seguir, invadiu a pista e, mais à frente, se dividiu entre seguir para o bairro Colina Verde e descer por duas manilhas que passam abaixo da pista. Da terraplanagem feita recentemente, parte da terra foi levada junto com a enxurrada.

A OBRA

Executada pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), a obra visa melhorar o paisagismo na região, uma demanda antiga da população. Porém, a quantidade de água que passa pela Avenida em dias de chuva é de conhecimento de todos, independente se choveu pouco ou não.

Por muitos anos, devido a não existir um sistema de drenagem, a enxurrada que entra nos bairros só não é ainda maior porque parte seguia pela erosão, depois entrando em uma canalização, chegando até a Fernando Correia e desaguando na cabeceira da nova ponte sobre o Rio Vermelho. A outra parte entra no bairro.

Com a erosão fechada sem nenhuma obra de drenagem realizada, a pergunta de todos era por onde a água passaria. Uma pequena chuva cuja enxurrada danificou a terraplanagem e levou muita terra para a Avenida, já demonstrou que a preocupação dos moradores, empresários e condutores que passam pelo local tem fundamento.

Além dos riscos, a questão do desperdício de dinheiro público também é levantada, já que ou a enxurrada leva tudo que foi feito, ou uma prometida obra de drenagem deve desfazer o serviço de paisagismo, para ser feito novamente posteriormente.

OUTRO LADO

Após a chuva e os problemas ocasionados na Avenida dos Estudantes no início da tarde de ontem, a Prefeitura de Rondonópolis emitiu uma nota pedindo a “compreensão da comunidade para com os transtornos causados pelas obras”.

Conforme a Prefeitura, na região ocorreu uma “tromba d’água”, e o volume de água foi muito intenso. “A Coder, por meio de seus engenheiros, está revitalizando o canal com proteção das erosões e fazendo estudo de dimensionamento da bacia de contribuição das águas pluviais”.

Segundo a Coder e a Prefeitura, será feita uma drenagem da água das chuvas naquela região, e o problema ficará definitivamente solucionado com a conclusão das obras.