Esperando por um grande público em uma ação de marketing que inclui abrir mão de jogar no próprio Estádio, o Paraná Clube tem um desafio duro pela Copa do Brasil e, hoje (24), encara o Atlético Mineiro, às 20h45, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Galo, com elenco superior, entra agora na competição e, mesmo disputando simultaneamente Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, pode ir com força máxima para a partida.

Os últimos anos foram positivos para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Em 2014, título da competição sobre o Cruzeiro e, em 2016, a segunda colocação, com derrota para o Grêmio. Junto com isso, o atual técnico do Galo, Roger Machado, é o maior vencedor da competição quando era jogador.

Com histórico recente positivo, o Galo sonha em poder conquistar a edição 2017. Para isso tem um dos melhores elencos do Brasil e um técnico gabaritado.

A novidade da equipe será o retorno de Robinho ao grupo titular. O camisa 7 ficou fora da derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no domingo passado (21), no Independência, em Belo Horizonte (MG), por causa de um desgaste muscular. O atleta garante já estar recuperado e espera fazer uma boa partida diante do Paraná. Sendo assim, a provável escalação do Galo para hoje deve ser Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Rafael Carioca, Elias, Cazares, Robinho e Fred.