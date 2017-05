A empresa repassou que, em breve, a sociedade poderá contar com uma loja moderna e totalmente reformulada

Após o incêndio que destruiu a loja de Rondonópolis, na sexta-feira passada (12/5), o Atacadão confirma que voltará a atuar em breve no município, conforme anúncio oficial da empresa publicado nesta edição do Jornal A TRIBUNA. O informe dá conta de que a sociedade poderá contar com “uma loja moderna e totalmente reformulada”.

Segundo a empresa expõe no esclarecimento, o mais importante é que o seu maior patrimônio, no caso os clientes e colaboradores, foi preservado neste episódio. Além disso, lamentou profundamente a fatalidade que vitimou a unidade de Rondonópolis, afirmando que a empresa “continua unida e forte”. Vale observar que, nos últimos dias, as redes sociais na internet propagaram muitos boatos acerca de uma mudança de endereço da loja, o que não foi confirmado pela empresa.

O Atacadão está presente em Rondonópolis há 18 anos. Nesse período, se despontou como a principal empresa do setor supermercadista do município, trazendo à época um novo conceito de vendas, atendendo no atacado e varejo. Com uma penetração fortemente regional, atendia moradores de municípios de toda a região e até de outros estados. Além disso, a loja de Rondonópolis tinha uma importância social e econômica na cidade, com geração de empregos e impostos.

A loja em Rondonópolis foi viabilizada na gestão do ex-prefeito Alberto de Carvalho, em 1997, quando fechou um acordo com a rede supermercadista. Através de uma permuta, o Atacadão ficou com a área que pertencia à Prefeitura e sediava o antigo estádio junto à Avenida Bandeirantes e, ao mesmo tempo, construiu e entregou à municipalidade uma nova praça esportiva na região do Jardim Iguaçu. Depois, a empresa aumentou o terreno com aquisição de imóveis junto à Avenida Marechal Dutra.

OUTRO CASO – Em 2009, a unidade do Atacadão do bairro Tijucal, em Cuiabá (MT), também foi vítima de um incêndio. Naquele caso, o fogo atingiu principalmente a área destinada ao depósito. A loja, espaço destinado à exposição e venda de mercadorias, não foi atingida. Não houve feridos na ocasião. Logo na sequência, a loja voltou a atender ao público.

Em Mato Grosso, o Atacadão também possui lojas em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Lucas do Rio Verde.