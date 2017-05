A ignorância insiste na ousadia! E segue ignorante!

Após atuar, nesses dias, nas lides forenses em outras urbes de nosso Estado, regressei a casa e, como de costume, na tarde deste dia 18 de maio de 2017, passei os olhos ao “A TRIBUNA”. Deparei-me com outro texto do autointitulado historiador, colega Ailon do Carmo, explicando-se sobre o texto que ele escrevera na data de 12/05/2017 e enfrentando os argumentos por mim expendidos em resposta na data de 13/05/2017. Uma vez mais, como tenho obsessão contra a ignorância, torno a tecer breves comentários sobre o artigo escrito pelo colega Ailon e publicado neste respeitado Jornal na data de 16/05/2017.

Caro colega, uma vez mais, seu texto peca pela ousadia do senso comum. Pela utilização de adjetivos tendentes a desqualificar a opinião adversária sem qualquer apego a essência dos conceitos. Palavras como “patologia marxista-leninista; comunista; que é historiador porque cursou história na UFMT; que não há em qualquer país em que o comunismo fora implantado e mantido sem o uso da força… (deu como exemplos Cuba, China, Rússia, Coreia do Norte…”

Por fim, concluiu detestar Comunistas, porque “defensores e propagadores da ideologia política mais mentirosa e cruel da face da terra”. Caro colega, volto a lamentar a limitação cognitiva demonstrada por você através de seu texto, vez que carregado de afirmações de senso comum, que pulula nas mídias sociais e permeia revistas. Para que não deixe de apreender algo desses nossos “diálogos”, você e os leitores têm o direito de saber que marxismo-leninismo não é uma ideologia. Ao contrário, é um método de estudo e explicação das relações sociais de uma sociedade determinada, partindo da premissa de que o que descortina e fundamenta o aparato de Estado são as relações existentes entres as classes sociais. Que a forma em que uma sociedade se estrutura economicamente é que determinará a sua superestrutura política (a forma de organização do Estado).

Simplificando, para os “intelectuais” de mídias sociais, os aparatos/órgãos de exercício do Poder Político refletem a força da classe dominante na economia. Em suma, quem comanda os destinos de um país capitalista como o Brasil são as forças econômicas mais poderosas. O Marcelo Odebrecht e o Joesley Batista estão aí para demonstrar isso de forma nua e crua. Comunista, repito, é aquele que acredita que a sociedade deve organizar-se com base no princípio de que as pessoas devem aportar a comunidade conforme suas capacidades. Devem receber de volta aquilo que necessitam para viver dignamente em determinada época histórica.

Por fim, a limitação cognitiva, típica de leitor de revista e de orelhas de livros – que não se supera com o ingresso numa Universidade Pública, onde até os ônibus entram – está retratada em sua afirmação de que o Comunismo somente foi implantado pela força, na Rússia, China, Coreia do Norte e Cuba…

Caro historiador, o Comunismo – qualquer estudante de história que tenha lido um livro minimamente decente – sabe que não existiu e não foi implantado em nenhum lugar do mundo. Na verdade, nem Cuba, China ou Coreia do Norte se intitulam comunistas, mas, sim, socialistas. Não negam tratar-se de ditaduras, ainda que exercidas em nome do proletariado (trabalhadores). Com a diferença que os meios de produção (fábricas, bancos, terras, jornais e televisões, entre outros setores importantes para o funcionamento da economia) são do Estado, supostamente representando os Trabalhadores.

O comunismo significaria o fim das classes e do Estado – até o Manifesto Comunista de Marx, uma de suas primeiras obras, ensina isso – e não o seu agigantamento como aconteceu em Cuba, União Soviética, China… Termino como no texto anterior: Sou Comunista. Com Muito Orgulho! Não odeio os ignorantes. Tenho pena deles. A ignorância somente se vence com a leitura; não com afirmações de senso comum e de “informados” por meio de mídias sociais, onde o que prima é o senso comum dos i(n) gnorantes.

(*) Edno Damascena de Farias é advogado e cientista político.