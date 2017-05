A ignorância é ousada. Os ignorantes, idem!

Como ensina o Mestre Boaventura Souza Santos: a ignorância é o desconhecimento em relação a alguma questão. Logo, qualquer um de nós pode ser ignorante em relação a determinando assunto, o que não nos deprecia. Contudo, o problema está naqueles ignorantes sobre determinados temas que ignoram a sua ignorância e emitem opiniões totalmente desprovidas de fundamentação teórica e querem impô-las como se fossem axiomas, verdades evidentes por si mesmas.

Na manhã desta sexta-feira, 12/05/2017, como leitor do “A TRIBUNA”, deparei-me com um artigo do colega advogado Ailon do Carmo, que se diz historiador, (re) defendendo a Ditadura Militar, aludindo que a mesma não fora uma Ditadura; que a força e repressão foram necessárias para reprimir terroristas comunistas e, ao final, afirmar que o erro da Ditadura foi o de não haver assassinado líderes comunistas que arruinaram, depois, a vida do país; compelindo os “vermelhos” a irem para Cuba.

Embora, ultimamente, tenha optado por não responder artigos e opiniões sobre os mais diversos temas, fui compelido a responder, em termos duros, o artigo do colega Ailon do Carmo. O faço porque a opinião por ele externada pulula no senso comum e é reproduzida por pessoas que se (a) creditam intelectuais e, na verdade, são meros reprodutores do discurso fascista da intolerância àquele que pensa e age de forma diferente da dele.

Caro Ailon, sou Comunista, com muito orgulho! Comunista no sentido dado ao termo por Marx e seus antecessores socialistas utópicos franceses e ingleses. Comunista é entender que o homem não pode ser o lobo do homem; que é possível lutar e tentar construir uma sociedade em que prime o seguinte princípio: a cada um segundo as suas capacidades; a cada um segundo suas necessidades.

Simplificando: o comunismo não significa a igualdade burra na pobreza. Ao contrário, significa que cada um deve aportar à sociedade de acordo com as suas capacidades; que cada um deve receber da sociedade segundo as suas necessidades. Seu texto é ignorante, típico daqueles reproduzidos que pululam nas mídias sociais. Longe de um texto exigido de um Advogado e autointitulado historiador.

Basta ler o mais elementar texto de Ciências Políticas, principalmente Bobbio, para saber diferenciar Ditadura de Democracia (Dicionário de Política, Editora UNB). Democracia significa, em qualquer de suas acepções, vigência de regras que possibilitem a participação do povo na escolha dos governantes. Respeito a essas regras e ao resultado do processo de escolha desses governantes (o governante vencedor representada a todos, independentemente de eu não gostar dele).

O regime que imperou no Brasil e 64 a 85, foi, do ponto de vista da conceituação teórica iniciada em Atenas (ler Aristóteles) uma Ditadura militar. Ditadura porque rompeu as regras vigentes para a escolha dos governantes, retirando do povo esse direito e atribuindo-a a uma casta civil-militar, que usou e abusou da força do Estado (dos órgãos/aparatos do Estado – Althusser) para manter vigente o regime.

Ser a favor da Ditadura, da imposição, pela força, da vontade daqueles que se acham melhores e nutridos de ideias mais nobres, que não conseguem obter a maioria dos votos dos eleitores e, por isso, retiram destes o direito de escolha dos governantes, não significa que a Ditadura transmuda-se em Democracia.

Em uma Democracia, qualquer cidadão tem o direito de ser a favor da Ditadura, de um regime que lhe retira o direito de escolher os governantes e reprime àqueles que lutam por esse direito. Na Ditadura, ao contrário, aqueles que acreditam na Democracia não podem lutar por um regime Democrático, pois são reprimidos pelo aparato estatal militar.

Por isso, para ser breve, Sou Comunista e não defendo a morte dos ignorantes. Apenas sugiro que leiam, para além da “Veja” e o “Jornal Nacional”. A ignorância somente se vence com a busca do conhecimento. A você, como odeia Comunista, recomendo que comece por Bobbio, representante nato da ideologia liberal burguesa, mas, Intelectual de verdade. Debate intelectual se vence pela autoridade do argumento, não pelo argumento de autoridade. Por fim, não preciso ir para Cuba, onde vivi, como cidadão dono dos meus destinos, do ano 1991 a 1996.

(*) Edno Damascena de Farias é advogado e Cientista Político