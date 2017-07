O entrevistado de hoje na série de reportagens especiais com pioneiros de Rondonópolis é o funcionário público Joaquim Rodrigues da Silva, que completa amanhã (29) 59 anos, e é pioneiro do movimento comunitário da cidade. Muito atuante na história local, ele deu sua contribuição nas mais diversas áreas e desde a década de 80 tem atuado para incluir a participação da sociedade na gestão pública. “A cidade é uma soma de todos”, atesta. Confira um pouco da história desse pioneiro.

Natural de Aparecida d’Oeste, no interior de São Paulo, Joaquim Rodrigues da Silva (58) chegou em Rondonópolis no início da década de 60. Ele conta que o pai, que tinha um supermercado em São Paulo, costumava visitar a região a trabalho. “O comércio aqui era muito carente, ele vendia armarinhos, gostava de trabalhar por aqui. Começou a vir para cá na década de 50, e na década de 60 mudamos. Outras 20 famílias na sequência também lá da região vieram”, lembra.

Morando inicialmente na Vila Paulista, Joaquim Silva conta que o pai, sem muita experiência com cereais, resolveu comprar arroz sem a devida secagem. Com o prejuízo, acabou desistindo do negócio e a família se mudou para uma fazenda, na região conhecida como Córrego Seco.

Para estudar, precisava enfrentar 13 quilômetros para chegar até a escola, na Vila Paulista. “Quando tinha um animal tranquilo, vinha a cavalo, mas se fosse meio xucro, tinha medo e vinha andando mesmo, 13 quilômetros pra vir e 13 pra voltar”, conta.

Na fazenda, o pai deu início à plantação de algodão, sendo um dos pioneiros do cultivo na cidade. “Ficamos mais uns dois ou três anos morando na fazenda, e depois mudamos para Rondonópolis. Estudei nas escolas Marechal Rondon, Emanuel Pinheiro, Otávio Pitaluga, enfim… Passei por vários estabelecimentos de ensino”, relembra.

Com relação ao trabalho, o pioneiro conta que aos seis anos já ajudava o pai na fazenda, e que também vendia frutas colhidas por ele mesmo aqui na cidade. Foi vendedor de picolé, trabalhou em um bar, farmácia e no comércio, até chegar ao serviço público.

Foi secretário de Ação Social por três vezes, e trabalhou como assessor na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Atualmente, é servidor efetivo do Município de Rondonópolis, lotado na secretaria Municipal de Educação.

Sua participação no movimento comunitário começou no início da década de 80, influenciado por um amigo. “Escutar as histórias me fez ter muito interesse por essa questão do controle social, e acredito que a cidade é uma soma de todos. A única forma de efetivar esse pensamento é por meio da participação da sociedade, mas, infelizmente parte dos nossos políticos acha que o mandato é privado, não pertence ao povo. Político é um funcionário escolhido para trabalhar em certo período para o povo”, comenta.

Atualmente, Joaquim Silva atua para o fortalecimento dos conselhos escolares dentro das escolas do Município.

Com seu nome envolvido na formação da grande maioria das associações de bairros da cidade, Joaquim Silva lembra que a maior deficiência do movimento comunitário era não ter a sua sede. “Conseguimos o terreno para a construção da Uramb, depois arrumamos recursos para a construção da sede, e depois as sedes nos bairros, mais ou menos 30 salões comunitários. Conseguimos também descentralizar o movimento, que ficava restrito ao Centro e foi levado para as regiões, depois as próprias regiões pulverizaram isso”, comentou.

Enquanto comunitário, Joaquim Silva participou de ações para incrementar a alimentação das crianças da cidade, que estavam fora da creche. Lembra também, que uma das promessas de campanha para presidência da Uramb era retirar o lixão de dentro da cidade. “Ele ficava no Jardim das Flores, pressionamos o prefeito e conseguimos um terreno no Globo Recreio. Só que aquela região é de produção de hortifrutigranjeiros, os moradores não aceitavam, então pressionamos em busca de outra área. Foi aí que o lixão foi transferido para a região da Mata Grande”, disse.

Entre as memórias, Joaquim Silva destaca também a primeira manifestação na cidade contra as políticas do então presidente Fernando Collor. “Na gestão dele, houve o corte do ticket que dava direito a retirada de leite para as crianças, então organizamos uma manifestação muito grande. Mas, não deu em nada”, brinca, lembrando que o corte aconteceu.

Com relação a atual Rondonópolis, o pioneiro destaca que entre as suas maiores tristezas, está ver crianças sendo captadas pelo crime. “É preciso fortalecer a família e termos locais para a prática de esportes e de convívio social. Bem aqui em frente a minha casa, por exemplo, existe uma praça que há anos cobramos arborização, academia, uma pista de caminhada bem arrumadinha. Quem está na gestão tem que envolver a sociedade, é uma troca. Todos devem somar, poder público, empresários, a agricultura, todo mundo. Onde tem espaço para lazer com a presença dos equipamentos públicos, tenho certeza que o número de jovens na criminalidade ou usando drogas será menor”, diz.

Joaquim Silva é morador do Conjunto São José há 28 anos, pai de quatro filhos e avô de quatro netos. Um de seus filhos, Thiago Silva, é vereador em Rondonópolis.