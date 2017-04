O Flamengo segue se preparando para a grande final do Campeonato Carioca e o primeiro jogo será amanhã (30), às 15h00, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O técnico Zé Ricardo comandou uma atividade tática na manhã de ontem (28) e depois conversou com os jornalistas. O comandante revelou que ainda vai esperar para contar com Everton. O meia se recupera de entorse no tornozelo direito que o tirou da derrota de 2 a 1 para o Atlético Paranaense, na quarta-feira passada (26), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), para a Copa Libertadores.

“Ele fez um primeiro trabalho conosco em campo hoje (ontem, dia 28 de abril) e depois foi para um trabalho em separado. Se as coisas permanecerem dessa forma ele vai para o jogo, o que é muito importante”, disse Zé Ricardo.

O treinador, porém, descartou qualquer possibilidade de utilizar Ederson, que se recupera de uma série de lesões na perna esquerda e ainda não jogou uma partida oficial em 2017.

“O Ederson provavelmente não vai para o jogo domingo (amanhã), mesmo diante de nossa necessidade. Ele está recuperado clinicamente, mas precisa estar cem por cento fisicamente para ir a campo seguro”, disse Zé.

A criação de jogadas se tornou um problema desde que Diego sofreu uma lesão no joelho direito e teve que passar por uma pequena cirurgia. Apresentado quadro de desgaste muscular, o argentino Federico Mancuello vem ficando como opção no banco de reservas. Assim, a tendência é que Renê ganhe uma oportunidade na lateral esquerda e o peruano Miguel Trauco seja deslocado para auxiliar Gabriel na criação de jogadas.

Em relação à zaga, o argentino Alejandro Donatti, com dores musculares nas duas coxas, deve ser preservado, com Rafael Vaz permanecendo ao lado de Rever na zaga. Assim, o esboço de time do Flamengo para o clássico de amanhã teria: Alex Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Miguel Trauco e Gabriel; Paolo Guerrero.

Ainda em relação ao treino de ontem, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis, que podem decidir o Estadual caso aconteça dois resultados iguais. O goleiro Alex Muralha teve bom desempenho. Hoje (29) o plantel trabalha pela manhã e depois começa o período de concentração.