O prefeito Zé Carlos do Pátio passou mal na noite deste sábado (29) e foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. No hospital, por precaução, os médicos plantonistas decidiram deixá-lo em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) enquanto realiza exames. Pátio está consciente e já recebeu a esposa no leito do Hospital.

ATUALIZAÇÃO – 17h55

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o prefeito Zé Carlos do Pátio é mantido na UTI para a realização de exames, porém sem previsão de alta. Mas, foi descartada a hipótese de início de infarto. O prefeito irá ficar afastado por dez dias da Prefeitura por orientação médica, sendo substituído pelo vice-prefeito Ubaldo Barros (PTB). Mais detalhes na edição desta quarta-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.