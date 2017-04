O prefeito Zé Carlos do Pátio passou mal na noite deste sábado (29) e foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. No hospital, por precaução, os médicos plantonistas decidiram deixá-lo em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) enquanto realiza exames. Pátio está consciente e já recebeu a esposa no leito do Hospital. Mais detalhes na edição desta quarta-feira (3) do Jornal A TRIBUNA.