Considerando a importância dos assuntos para Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes (PR-MT) destacou no plenário do Senado Federal, nesta segunda-feira (17/4), as reportagens publicadas pelo Jornal A TRIBUNA neste começo de semana sobre a luta pela criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e sobre os esforços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para destravar projetos de obras na região de Rondonópolis. Nessa ocasião, também se comprometeu em intensificar os trabalhos pela criação da UFR.

Wellington leu as reportagens publicadas pelo A TRIBUNA, fazendo comentários a respeito de muitos pontos abordados e expondo suas ações em prol dos temas. No caso da UFR, ele anunciou uma nova rodada de esforços pela aprovação do projeto que cria a instituição federal de ensino no município. Atendendo apelo da comunidade universitária, Fagundes disse que esteve reunido com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e extraiu dele o compromisso de agilizar os procedimentos para aprovação do projeto de criação da instituição.

O senador republicano explicou que apresentou, ainda como deputado federal, o projeto para criação da UFR que, na prática, se desmembrará da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O projeto, na época, passou pela Comissão de Educação e foi à indicação do presidente da República. “Trabalhamos junto à Presidência da República, conversamos muito com a presidente Dilma e, felizmente, ela aprovou a indicação e editou o projeto para que tramitasse no Congresso Nacional”, lembrou.

Além da conversa com o ministro da Educação, Wellington Fagundes informou que pretende ainda conversar mais uma vez com o presidente da República e com o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. “Todos eles sabem desta nossa luta de muito tempo”, acrescentou o senador. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto tramitará no Senado, onde, segundo o senador, já conta com o apoio da bancada de Mato Grosso, principalmente no sentido de dar agilidade nas comissões temáticas.

Ao registrar no Senado a reportagem do Jornal A TRIBUNA que trata da questão, Fagundes ainda se colocou à disposição do Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis, que pretende marcar nova reunião, nesta semana, para redefinir estratégias de fortalecimento da pauta para votação na Câmara dos Deputados. Ele endossou as palavras da professora Andréa Santos, que destacou a importância do projeto para dar autonomia administrativa à universidade, com ampliação da oferta de cursos, melhoria das estruturas, incremento na economia e desenvolvimento regional.

“Quero deixar muito claro: isso não vai diminuir os recursos da nossa universidade-mãe, em Cuiabá. Hoje, a Universidade Federal de Mato Grosso tem o campus central na capital; em Rondonópolis, o mais antigo; depois, foi criado o campus de Sinop; e temos também o campus de Várzea Grande. Então, a criação desse novo centro de ensino superior vai, inclusive, facilitar que a universidade descentralize o seu trabalho e esteja mais próxima da região para tomar as decisões”, disse.

RODOVIAS DE MT – O senador Wellington Fagundes ainda ressaltou a publicação do Jornal A TRIBUNA no que diz respeito ao trabalho que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso vem fazendo no desentrave de vários projetos de obras rodoviárias que contemplam a região de Rondonópolis, direta ou indiretamente.

O senador narrou as intervenções visando a retomada das obras de duplicação da BR-364/163, entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, que estavam com os serviços paralisados. Inclusive, enfatizou o bom ritmo na condução das obras de duplicação do trecho entre Jaciara e Serra de São Vicente pela empresa Sanches Tripoloni, com a restauração da pista antiga em concreto. Esta construtora também deve assumir os trabalhos no trecho entre Serra de São Vicente e Cuiabá.

Nesse contexto, informou que ia ter uma audiência com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, para cobrar o orçamento necessário para que as obras rodoviárias em Mato Grosso não parem, especialmente nesta época do ano, quando inicia a estiagem na região. “Agora é a hora de trabalhar em Mato Grosso, principalmente porque cessam as chuvas. Agora é o momento que precisamos ter esses recursos”, se posicionou. (Com informações da assessoria)