A construção do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, ou seja, o Sistema Socioeducativo, em uma área localizada nas proximidades do anel viário e BR-364, aos fundos da Vila Mineira, que compreende a região da Grande Vila Operária, está sendo novamente alvo de críticas por parte de alguns vereadores.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) encaminhou para apreciação dos vereadores um Projeto de Lei que pede autorização para a doação, ao Governo do Estado, de uma área municipal, para a construção do NAI.

O terreno mede mais de 20 mil metros quadrados e abrigaria, em um mesmo espaço, o NAI, que prevê a integração operacional de órgãos do Judiciário: Ministério Público, Defensoria Pública e Segurança Pública, destinado ao atendimento inicial aos adolescentes autores de atos infracionais.

“Nossa cidade cresceu? Concordo! Mas porque não construir o Socioeducativo em um local mais afastado. Chamou a sociedade para questionar se é favorável a instalação deste? Acho que não! Não sou favorável e votarei contra esse projeto”, avisou o vereador Vilmar Pimentel, líder do partido do prefeito na Câmara Municipal.

Outro vereador que não vê com bons olhos a construção do NAI na localidade é Roni Magnani (PP). “A cidade está crescendo dia a dia e logo teremos casas naquele espaço. Portanto, não acho justo levar esta obra pra lá. Escola ninguém quer levar pra Vila Operária; creches, também não! Há tantas áreas afastadas, com densidade demográfica zero, porque lá?”, questionou.

Já o vereador Jailton do Pesque Pague (PSDB) afirmou que não é contrário ao projeto e não vê problemas na proposição do mesmo. Também disse que já há recursos para a realização da obra, aguardando somente a doação da área para o início da construção. “Visito as cadeias diariamente, pois sou do Conselho Penitenciário e não vejo problemas na instalação do NAI naquela área. Vou visitar, me aprofundar, mais de cara digo que sou favorável ao projeto, pois diferente do que estão pregando, lá não será uma Febem”, garante.

O projeto, diante da polêmica, foi retirado da pauta pelo líder do prefeito, vereador Juary Miranda (SD), que também convidou os vereadores para visitar a área e conhecer melhor a proposta apresentada pelo Executivo Municipal.