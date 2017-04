O vereador Thiago Silva (PMDB) protocolou uma indicação ao deputado federal Carlos Bezerra e à secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo Teté Bezerra, solicitando a viabilização de um convênio para construção de uma praça no Jardim Eldorado. A prefeitura já cadastrou o projeto no portal de convênios do Governo Federal – Sinconv – e aguarda a aprovação e liberação dos recursos por parte do Ministério do Turismo para licitar a obra.

A praça terá campo de futebol society, quadra de areia, playground (parquinho para crianças), academia popular, pista de caminhada, espaço para leitura, além de um grande espaço para a comunidade se interagir em momentos de lazer. “Desde que assumimos o primeiro mandato de vereador, temos trabalhado para a construção de um espaço de esporte e lazer para a comunidade do Jardim Eldorado, pois a região é composta por mais de 30 bairros e as crianças e jovens não possuem nenhum lugar para práticas de atividades físicas e de lazer”, disse Thiago.

O presidente do Jardim Eldorado, José Sales, se diz agradecido pelo empenho do vereador em promover o bem estar da população, e também com o deputado Carlos Bezerra que tem ajudado a cidade na viabilização de recursos para as comunidades mais carentes de Rondonópolis. “A comunidade está bastante esperançosa com a construção da praça, pois há muitos anos, esperamos no nosso bairro um espaço para caminhadas e lazer”, comenta José Salles.

O deputado Carlos Bezerra e o vereador Thiago Silva estiveram com o prefeito Zé Carlos do Pátio em março para definição do projeto e anunciar o cadastro junto ao Ministério do Turismo. O prefeito colocou toda a equipe técnica da Prefeitura para acompanhar o convênio e trabalhar para conclusão dos processos administrativos e licitação da obra. “Queremos que esta praça sirva como um espaço para promover uma maior integração social entre as famílias nas comunidades. As praças são espaços para acolhimento de famílias, juventude e idosos, trazendo mais qualidade de vida aos bairros. As pessoas ao ocuparem esses locais, reatam laços comunitários que são a síntese da vida em cidade”, concluiu Thiago Silva.