O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Rodrigo da Zaeli (PSDB), disse ontem que o “rodízio” entre os vereadores e seus suplentes é bom para a população. “Esse fato [rodízio] dá a oportunidade de chegar à Casa de Leis novas ideias. Além de tudo, o vereador que se licenciar para o suplente assumir fica sem salário”, argumenta o tucano.

Ele também explicou que é justo oferecer a oportunidade para que suplentes possam assumir o cargo por um período, para que eles conheçam mais a fundo e tenham alguma experiência no trabalho da Câmara.

”Nas eleições, os suplentes somaram votos para a eleição dos vereadores. Cito como exemplo o PSDB, que elegeu três vereadores nas últimas eleições. Somados os votos obtidos pelos três eleitos não se elegeria nenhum, porque a eleição é a somatória do voto de legenda, sendo fundamental a votação que os suplentes e demais candidatos obtiveram”, explicou o presidente da Câmara.

Já o vereador Elton Mazette (PSC) afirma que hoje ele ocupa uma cadeira na Câmara graças a oportunidade que teve em assumir o cargo por alguns dias quando ficou como suplente. “Esta oportunidade me dada antes da minha primeira eleição de vereador, pesou para eu conseguir me eleger posteriormente. O suplente quando assume ganha visibilidade e tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho”, enfatiza o parlamentar.

Na semana passada foi encaminhado para o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), sancionar ou não, um projeto aprovado pela Câmara Municipal na última quarta-feira (19), que altera a lei orgânica do município possibilitando que os vereadores possam pedir licença por até 30 dias para tratar de questões particulares. A alteração abre mais uma brecha para o chamado “rodízio” entre os vereadores e os seus suplentes. A alteração na lei orgânica foi proposta na Casa de Leis pela mesa diretora.