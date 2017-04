Um projeto de lei apresentado ontem, na pauta de leitura da Câmara Municipal, pelo vereador Silvio Negri (PC do B), proíbe a denominação de logradouros públicos como ruas, com nomes de pessoas que já cometeram ou patrocinaram algum tipo de crime.

“O objetivo deste projeto é que se evite colocar nomes em logradouros públicos de pessoas que já cometeram algum tipo de crime, como já ocorreu aqui em Rondonópolis. Isso tem ocorrido no Brasil, porém tem retrocedido, com mudanças principalmente de nomes daqueles que pertenceram ou fizeram parte da ditadura militar. Um exemplo claro disso aqui em Rondonópolis é a avenida que leva o nome de Presidente Médici”, argumentou o vereador.

O ex-presidente Emílio Garrastazu Médici foi o 28º presidente do Brasil, o terceiro do período da Ditadura Militar, entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. Na sua carreira militar, atingiu o posto de General de Exército. Ao longo do governo de Médici, a ditadura militar atingiu seu pleno auge, com controle das poucas atividades políticas toleradas, a repressão e a censura às instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrário ao sistema, foram proibidas. Foi um período marcado pelo uso sistemático e de meios violentos como a tortura e o assassinato. Seu período na presidência ficou conhecido historicamente como “Anos de Chumbo”.

No ano de 2012, o nome do ex-presidente em uma avenida da cidade foi alvo de críticas pela jornalista Estela Boranga. “Neste texto, quero traduzir todo meu repúdio por Rondonópolis – em pleno século XXI – ainda ter em seu mapa territorial uma avenida denominada de Presidente Médici. Há muito tenho questionado alguns, para que através de lei municipal mudem o nome dessa importante e bonita avenida de nossa cidade substituindo-o por outro, que realmente tenha contribuído para a paz e o engrandecimento de nossa Nação. Como para Ayrton Senna da Silva, por exemplo”, sugeriu, na época, a jornalista.