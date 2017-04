O vereador Thiago Silva (PMDB) protocolou uma indicação, na Câmara Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Educação a expansão do curso pré-vestibular “Zumbi dos Palmares” para os bairros da periferia da cidade.

O curso, que é oferecido gratuitamente, atende basicamente alunos oriundos da rede pública de ensino. Além do vestibular, oferece preparo técnico para concursos públicos e foi criado durante a gestão anterior do prefeito Zé Carlos do Pátio.

É voltado a estudantes de baixa renda da rede pública de ensino que estão concluindo o ensino médio e têm o objetivo de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio e concursos públicos.

De acordo com o vereador, nos últimos anos, o cursinho sofreu uma redução drástica, onde o número de participantes e os índices de resultado da iniciativa caíram mais de 80%.

“Nosso objetivo é que o Poder Executivo invista na ampliação do cursinho, pois vários estudantes aguardam esta oportunidade para se prepararem melhor para a sequência da vida escolar”.

O vereador encaminhou também para o deputado federal Carlos Bezerra uma indicação sugerindo ao parlamentar que pleitei junto ao Ministério Educação recursos para ampliação do cursinho na cidade.

Na indicação, o vereador pede a instalação do cursinho na região da Vila Operária, região Salmen, Jardim Atlântico, Parque São Jorge, Jardim Iguaçu, Mathias Neves e Alfredo de Castro.