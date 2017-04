O vereador Juary Miranda (SD), líder do prefeito Zé Carlos do Pátio na Câmara Municipal, disse ontem que a Prefeitura de Rondonópolis irá prorrogar o prazo para o pagamento do IPTU 2017 com desconto. Porém, oficialmente o último dia para pagar com o benefício é hoje (13). “Depois de vencido o prazo, o prefeito irá encaminhar um projeto de lei para que os vereadores votem a prorrogação. Essa votação deverá ocorrer em sessão extraordinária”, antecipou o parlamentar.

Anteontem, Thiago Muniz (PPS) sugeriu na reunião da ordem do dia que os vereadores cobrassem da Prefeitura a prorrogação do pagamento do IPTU com desconto, mas que o projeto fosse enviado ainda ontem em regime de urgência. “Este projeto já deveria ter chegado na Câmara hoje [ontem], agora a administração vai esperar o prazo vencer para prorrogar? Prorrogar o quê depois do prazo vencido? Estão esperando as pessoas pagarem seus carnês de IPTU com subfaturamento? Isso é um desrespeito ao cidadão pagador de impostos. A prefeitura está agindo com pura demagogia”, desabafou Thiago Muniz.

A prefeitura cometeu um erro com a emissão de muitos carnês de IPTU, que tiveram calculados aumentos de até 50% além do valor real da inflação.

Mais 30 dias

Vereadores aprovam requerimento de Fábio Cardozo

Independente da fala do líder do prefeito, o primeiro secretário da Câmara de Rondonópolis, vereador Fabio Cardozo (PPS), solicitou a prorrogação de 30 dias no prazo de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), com desconto de 20%, que vence nesta quinta-feira (13). Feita por meio de requerimento, a solicitação de Fabio foi aprovada pelos vereadores na sessão desta quarta-feira (12). “A prefeitura admitiu que cometeu um erro com a emissão de muitos dos boletos de IPTU, que tiveram calculados aumentos de até 50% além do valor real da inflação, do período medido pelo INPC, que é de 7,38%. Então, para que os contribuintes, que tiveram o valor do seu imposto calculado com aumento irregular, não sejam prejudicados por um erro da administração municipal, requeremos esta prorrogação do prazo de 30 dias”, justificou Cardozo.

Segundo o parlamentar, o prefeito deve considerar o que ocorreu, pois muitas pessoas que tinham interesse em obter o desconto podem ser prejudicadas, pois a orientação aos contribuintes é para que procurem a secretaria municipal de Receita para solicitar o recálculo, caso verifiquem o aumento do valor acima da inflação do período.

“Esse prazo estendido é importante para que a prefeitura corrija o erro, não fiquem dúvidas sobre os valores cobrados e o contribuinte tenha o direito ao pagamento com desconto”, disse o vereador do PPS, acrescentando que “ninguém quer ficar devendo, quer honrar suas contas, mas para isso é necessário que a Prefeitura também faça a parte dela, fazendo a devida correção dos valores lançados de forma equivocada”.