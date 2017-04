Thiago Silva exibe, na Câmara Municipal, uma clipagem mostrando as mais de 200 reportagens do A TRIBUNA sobre o assunto

O vereador Thiago Silva (PMDB) considerou ontem, durante seu discurso na Câmara Municipal, que a imprensa, notadamente o jornal A TRIBUNA, teve papel fundamental na luta para a instalação do Núcleo da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis.

“Somente o A TRIBUNA publicou, ao longo dos últimos 10 anos, mais de 200 reportagens cobrando a vinda da Unemat para Rondonópolis. O jornal impresso, junto com outros segmentos da mídia, tiveram papel decisivo nesta conquista, cobrando, formando coro e sendo a caixa de ressonância da população”, reiterou o parlamentar.

Thiago Silva explica que a luta pela Unemat vem desde antes dele ser eleito vereador em Rondonópolis pela primeira vez, onde esteve sempre à frente dos movimentos, inclusive o que colheu mais de 10 mil assinaturas pedindo a instalação dos cursos.

Após anos de luta, Rondonópolis terá um núcleo pedagógico da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), o que pode ser um primeiro passo para a consolidação de um campus da instituição na cidade. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário (Consuni) da Unemat, que se reuniu em sessão ordinária nos dias 17 e 18 deste mês, em Cáceres, cidade-sede da instituição.

Serão ofertados os cursos de licenciatura em Letras e bacharelado em Ciências da Computação para Rondonópolis. As inscrições para o vestibular 2017/2 da Unemat iniciaram em 10 de abril e seguem até o dia 21 de maio, sendo que as provas ocorrerão no dia 25 de junho. As aulas começarão no segundo semestre. Os interessados em concorrer às vagas disponibilizadas em Rondonópolis já poderão se inscrever para o atual vestibular.