O vereador Thiago Silva (PMDB) defendeu ontem, em pronunciamento na Câmara Municipal, que seja cumprido o TAC de 2014 e publicado um novo edital para a abertura do vestibular da Unemat em Rondonópolis, especialmente para o curso de Direito que não tem nenhuma universidade pública que oferta o curso na cidade. “Defendemos mais uma vez, na tribuna da Câmara, o vestibular da Unemat, cumprindo o compromisso feito com a sociedade. Defendemos em especial o curso de Direito, onde a população não tem disponível na rede pública”, destaca.

O parlamentar enfatizou ainda a audiência pública, que acontecerá nesta sexta-feira (7), às 19h, na Câmara Municipal, onde será discutido junto com a comunidade a vinda da Unemat. “A audiência será um passo importante, precisamos mostrar a força da nossa cidade, estamos trabalhando juntamente com a Comissão pró-Unemat na Câmara Municipal com o objetivo de concretizar o sonho de milhares de estudantes da região sudeste de Mato Grosso. O prefeito José Carlos do Pátio (SD) já colocou à disposição da reitoria a contrapartida do município para instalação do núcleo/campus na cidade. Agora falta apenas o governo e a reitoria confirmarem a publicação do novo vestibular”, enfatizou Thiago Silva.

Recentemente, o vereador viabilizou uma emenda no orçamento de 2017, no valor de R$ 500 mil, garantindo uma contrapartida do Município para a instalação da Unemat em Rondonópolis. “O recurso está garantido, o que precisamos agora é a efetivação dos cursos, proporcionando uma educação superior de qualidade à nossa população”, concluiu o parlamentar.