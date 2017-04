Durante toda a quinta-feira (20), o vereador Thiago Silva (PMDB) atendeu a comunidade do Residencial Farias, ouvindo sugestões e reclamações para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, desenvolvendo um trabalho transparente e participativo.

O trabalho com o Gabinete Itinerante, segundo o vereador, tem o objetivo de manter o poder público próximo das comunidades, focando sempre na transparência da atuação parlamentar com compromisso, buscando por melhores condições de vida para a população. “O Gabinete leva o poder público para dentro dos bairros com uma política voltada para o bem comum e a valorização da população, é sempre uma satisfação poder estar próximo da realidade vivida no chão do bairro”, acrescentou.

Conforme o vereador, muitas solicitações foram ouvidas e serão encaminhadas para a prefeitura tomar as devidas providências. “Recebemos muitos pedidos de melhorias, como a conclusão da rede de esgoto, a intensificação de rondas policiais, a melhoria da iluminação pública, a ampliação do atendimento de especialidades médicas nos postos de saúde da região, a entrega dos títulos dos imóveis e a pavimentação asfáltica das ruas do bairro”, enfatizou.

No encerramento do Gabinete Itinerante, o vereador Thiago Silva participou de uma reunião com a comunidade, vereadores e o prefeito José Carlos do Pátio na Cmei Maria Severina, no qual o vereador apresentou as demandas entregues pela população. O prefeito e a equipe de secretários confirmaram que estará atendendo às reivindicações da população e anunciou que as obras de pavimentação asfáltica já começam na próxima semana. “Ficamos satisfeitos em poder ouvir as demandas da população e no mesmo dia já poder dar a resposta que tanto a comunidade esperava que é a pavimentação asfáltica,” enfatizou o parlamentar.