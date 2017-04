Além da crise econômica, alguns pescadores também apontam uma redução na oferta de peixe de rio nesta temporada

A venda de pescado de rio nesta Semana Santa e na Quaresma ficou a desejar na Colônia de Pescadores Z-3, com sede em Rondonópolis. Além da crise econômica, alguns pescadores também apontam uma redução na oferta de peixe de rio nesta temporada, representando apenas uma média de 30% dos estoques.

O presidente da Colônia Z-3, Francisco Teodoro da Silva, o “Chico”, disse à reportagem que, até ontem à tarde, o movimento na venda de pescado tinha sido muito fraco. Do estoque inicial de cerca de 3.500 quilos de peixe, ainda havia cerca de 2.500 quilos disponíveis. Com isso, atesta que a grande expectativa recai para as vendas de última hora, com aumento da procura nesta Sexta-Feira Santa.

Conforme Chico, em outros anos, na véspera da Sexta-Feira da Paixão, já não havia quase nada de pescado disponível para venda entre os pescadores da Colônia. Já agora, em 2017, mesmo com o estoque inicial menor de pescado, não foi possível vender a quase totalidade com antecedência.

Chico explica que a Colônia disponibiliza peixes de rio e de tanque, também com bastante demanda na região. Entre os de rio estão o pintado, pacu, jiripoca, mandim, palmito e bico de pato, com preços entre R$ 15,00 e R$ 25,00 o quilo.

A Colônia Z-3 conta atualmente com cerca de 670 pescadores cadastrados. No ano passado, o núcleo de pescadores informou que ofertaria de 5 a 6 toneladas de peixe de rio na Quaresma. A sede do núcleo da Colônia fica localizada na Avenida Cuiabá, 95, junto ao Rio Vermelho.

TRADIÇÃO – Cristãos católicos mantém o hábito de não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa, quando Jesus Cristo foi condenado, carregou a cruz e foi crucificado. É dia de sacrifícios para os cristãos católicos, em sinal de consternação pela morte de Jesus.