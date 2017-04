O Vasco não teve trabalho para vencer o Nova Iguaçu na tarde deste domingo, em Moça Bonita, pela sexta rodada da Taça Rio. Liderado por Nenê e Douglas, o time comandado pelo técnico Milton Mendes garantiu a liderança do grupo C do segundo turno do Campeonato Carioca, com 12 pontos, e enfrenta o Flamengo, segundo do grupo A, na semifinal.

Os visitantes não foram ameaçados em momento algum – até demoraram a criar boas chances, mas não foram pressionados. Depois de um primeiro tempo com muitos erros do Vasco, que, mesmo assim, conseguiu abrir o placar, a etapa final foi de pleno domínio. Os gols do time cruz-maltino foram marcados por Rafael Marques, aos 38 minutos do primeiro tempo, e por Yago Pikachu, aos 30 minutos do segundo tempo.

A semifinal da Taça Rio será disputada no próximo domingo, 9 de abril.