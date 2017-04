O presidente local do Solidariedade (SD), Valdir Correia, foi nomeado ontem para o cargo de assessor da Ouvidoria Nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Antes de ser nomeado para o novo posto, Valdir Correia vinha desempenhando a função de secretário executivo do Conselho Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável, também em Brasília.

Forte liderança política do grupo do prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), o ex- secretário municipal de Agricultura na primeira gestão de Pátio, à frente de seu antigo cargo em Brasília, representava o Estado no Conselho Nacional que possui 19 representantes da sociedade civil organizada e mais 19 do governo federal, onde constantemente debatia as políticas públicas voltadas à agricultura familiar, assim como o orçamento destinado a esta classe rural.

Agora à frente da Ouvidoria do Incra, Valdir Correia se fortalece diante das políticas voltadas à reforma agrária no estado e também no país, uma vez que a missão do órgão é garantir os direitos humanos e sociais do homem no campo por todo o país.

Instituída pelo Decreto Federal 5.033, que trata da estrutura organizacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Ouvidoria foi criada com o objetivo de prevenir e mediar os conflitos agrários na zona rural.

Suas ações são desempenhadas de forma articulada com órgãos governamentais e não-governamentais, por meio de parcerias firmadas em todo o País e que resultaram na estruturação da rede de órgãos especializados em questões agrárias.

Por meio da Ouvidoria Agrária Nacional, o Governo Federal contribui, extrajudicialmente, na resolução e prevenção dos conflitos agrários, de forma simples e sem burocracia, afastando qualquer barreira que dificulte o conhecimento das reclamações do homem do campo.