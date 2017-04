O serviço que está sendo prestado na cidade, a cada dia que passa, vem se deteriorando cada vez mais

A União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb) vai debater com os presidentes de bairros, entidades e representantes do poder público a situação do transporte coletivo em Rondonópolis que vem se deteriorando a cada dia que passa. A reunião acontece amanhã (8), a partir das 15 horas, na sede da entidade, localizada na rua Otávio Pitaluga, no Jardim Guanabara.

“O transporte coletivo que está sendo oferecido na cidade, a cada dia que passa, está piorando cada vez mais. Antes, os bairros que eram atendidos de meia e meia hora estão recebendo os ônibus de hora em hora. Além disso, muitas rotas deixaram de existir nestes últimos três meses. Da forma que está não pode ficar, por isso chamamos as entidades, prefeito, vereadores, trabalhadores e lideranças comunitárias para discutir esta temática”, disse ontem Almir Araújo, um dos membros da diretoria da Uramb.

Ele explica que os presidentes das associações de moradores que compreendem a Uramb foram convidados para o debate e também a Unisal para levar os seus líderes comunitários. “Vamos chamar a responsabilidade do poder público, além de entidades para encontrar soluções para que transporte coletivo, de fato, venha a atender os usuários do serviço com qualidade”, ressaltou.

No fim do mês de janeiro deste ano, a empresa Cidade de Pedra, que opera no município há três anos com a concessão vencida (a título de contrato precário), informou ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e à Câmara Municipal que, em 90 dias, deixaria de operar em Rondonópolis e mais de 200 trabalhadores seriam demitidos.

O prazo ainda não terminou, mas a empresa está aguardando uma definição do prefeito quanto a situação do serviço na cidade, pois vem alegando que precisa de incentivos do poder público para continuar a operar, como a isenção de ISSQN.