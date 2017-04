A partir de agora, a Unimed Rondonópolis passa a ofertar aos seus clientes mais um serviço. Trata-se da Unidade de Ultrassonografia e Ambulatório, que será aberta ao público a partir das 7h desta quarta-feira (03/05), na Rua Leopoldina Pinho de Carvalho, 804, bairro Vila Aurora, ao lado da Feira Livre. Antes, na noite desta terça-feira (02/05), cooperados, diretores, convidados e funcionários participam de um coquetel de inauguração das instalações.

A Unidade de Ultrassonografia e Ambulatório da Unimed Rondonópolis está sendo aberta em um espaço de 400 m² de área construída, com três salas de ultrassonografia, dois consultórios e sala de espera para 40 pessoas. Na unidade serão oferecidos serviços de ultrassonografia em geral e consultas.

O gerente administrativo do Pronto Atendimento da Unimed, Danilo Geraldeli, explica que a nova unidade vai disponibilizar resultados de ultrassonografia com liberação em até 24 horas, com acompanhamento via internet, bem como agendamento através do site da Cooperativa. A nova tecnologia vai possibilitar que os médicos também possam acompanhar as informações dos exames dos clientes de forma online.

Informa ainda que a unidade terá capacidade de atendimento para 19 mil exames de ultrassonografia por ano e 76 exames diários. A prestação do serviço, através de recursos próprios da Cooperativa, segundo o profissional, vai garantir maior conforto e mais agilidade aos clientes. “Os ajustes na rede de atendimento se fazem necessários, assim como também faz parte das diretrizes da Cooperativa a verticalização dos serviços através da abertura de seus recursos próprios”, disse.

Em relação ao serviço ambulatorial, Danilo destaca ainda a intenção da Unimed em oferecer nesse espaço consultas nas especialidades em que a rede apresenta alguma deficiência de atendimento. “O cliente ganha esse benefício, com dois consultórios e médicos atendendo nas especialidades que estivermos com dificuldade de agendamento”, explicou.

O presidente da Unimed Rondonópolis, o médico Cristiano Barbosa Queiroz, explica que esse processo de verticalização que a Cooperativa está promovendo, ou seja, a oferta dos próprios serviços de saúde aos seus clientes, objetiva um atendimento mais dinâmico, humanizado, ágil e com facilidade de acesso, além de imprimir um alto padrão de qualidade, fazendo com que os usuários se sintam ainda mais acolhidos pela Operadora.

As consultas no novo espaço da Unimed Rondonópolis deverão ser agendadas previamente via Operadora, através do telefone 3439-2800, ou na sede da Cooperativa, no Centro.