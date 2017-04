O União Esporte Clube está fora das semifinais do Estadual e também da Série D do Brasileirão depois de ser condenado, na noite de ontem (4), pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MT) da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), em Cuiabá. Por 4 a 1, os membros do TJD penalizaram o Colorado com a perda de seis pontos porque, conforme denúncia do Dom Bosco, teria colocado em campo na primeira partida do campeonato os atletas Calado e Kauan que deveriam cumprir suspensão dada ainda em 2016.

Além da perda dos pontos, o Vermelhinho ainda recebeu multa no valor de um salário mínimo. Apesar disso, o time de Rondonópolis conseguiu se manter na primeira divisão graças a um questionamento do advogado Róbie Bitencourt quanto a um suposto erro da Procuradoria que anteriormente havia pedido a retirada de 37 pontos e uma multa de R$ 10 mil.

Segundo Róbie, os dois jogadores estariam aptos a jogar, pois consta no regulamento do Mato-grossense que bastava que os nomes dos atletas estivessem publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O advogado afirmou que o União avaliará a viabilidade de recorrer da decisão do TJD.

Com a punição do Tribunal, o Colorado ficou com 11 pontos, na terceira posição, enquanto o Dom Bosco, ficou com 14 pontos, na vice liderança do Grupo B, e herdou a vaga para as semifinais do Mato-grossense. O Cuiabá ficou na liderança com 20 pontos e já estava garantido na próxima fase.

Com isso, as semifinais já serão disputadas no final de semana. O Dom Bosco vai encarar o Sinop, no próximo domingo (9), às 15h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo de volta está marcado para o dia 16 de abril, às 15h, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop.

Na outra semifinal, o Luverdense vai encarar o Cuiabá, no próximo domingo, às 15h, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O jogo de volta está agendado para o dia 23 de abril, às 15h, na Arena Pantanal, na Capital do Estado. As duas partidas da final da competição serão realizadas nos dias 30 de abril e 7 de maio.