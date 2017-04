O União Esporte Clube começa nesta segunda-feira (24), no seu CT, os treinamentos visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente do clube, Edicarlos Olegini, inicialmente o time contará com dez atletas. O técnico que estará a frente da equipe já foi definido e será Kiko Araújo, de 40 anos. Leia mais sobre o assunto na edição deste domingo (23) do Jornal A TRIBUNA.