O União Esporte Clube conseguiu ontem (20) assegurar a segunda vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2017 após a desistência do Araguaia. A substituição foi publicada no Registro de Revisões da CBF e, com isso, o Colorado voltará a disputar uma competição nacional.

Conforme ofício do Araguaia, o motivo de sua desistência é exclusivamente financeiro. O time de Barra do Garças alega que a inabilidade de receitas diante do montante necessário para se manter em um torneio de nível nacional, sobretudo quanto as despesas de remuneração de recursos humanos, obrigou o clube a tomar esta atitude, haja vista que as receitas são insuficientes para cobrirem sequer 70% das despesas. Ainda, o clube dispõe do Estádio Zeca Costa, mas a praça esportiva encontra-se interditada pelos bombeiros, por impossibilidade de conclusão de laudos.

Segundo o presidente do União, Edicarlos Olegini, com a saída do Araguaia, o Vermelhinho garantiu a vaga por ter sido o melhor time classificado na segunda fase do Mato-grossense de 2016 tirando os quatro semifinalistas. “Houve um esforço de toda a diretoria e ainda do senador Wellington Fagundes, que tem aproximação com a CBF. Trabalhamos de dez a 15 dias em cima desse objetivo”, explicou o dirigente.

Quanto ao time, já que após a eliminação do clube do Mato-grossense 2017 alguns jogadores tinham sido dispensados, o presidente afirmou que esta questão será estudada a partir de hoje (21) e reforçou que os atletas que pertencem ao clube serão valorizados.

Com a vaga oficializada pela CBF, o União passa a ser o segundo representante de Mato Grosso na Série D. O time rondonopolitano ficará no Grupo A11 ao lado de Luziânia, do Distrito Federal, Aparecidense, de Goiás, e o Sete de Setembro, do Mato Grosso do Sul. O Sinop, que é o atual vice-campeão é o outro representante do Estado.

A estreia do União na quarta divisão do Brasileiro está prevista para o dia 21 de maio, contra o Sete de Setembro, às 18h, no Estádio Luthero Lopes.