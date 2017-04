O Departamento Jurídico do União Esporte Clube ainda aguarda pela publicação do acórdão do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MT) da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) para recorrer da condenação sofrida no dia 4 de abril. Enquanto isso, o clube se prepara para a próxima competição, o Campeonato Mato-grossense Sub-19, previsto para o mês de maio. Segundo o presidente do Colorado, Edicarlos Olegini, o time não vai criar expectativas quanto ao resultado do recurso.

Conforme o dirigente, o União recorrerá da decisão do TJD porque está no seu direito e também em respeito aos torcedores e patrocinadores. O clube foi punido com a perda de seis pontos pela suposta escalação irregular de jogadores e, por isso, ficou de fora das semifinais do Estadual, sendo substituído pelo Dom Bosco. “As teses de defesa do União não foram avaliadas pelos membros da mesa do TJD. E eles já tinham os seus votos prontos no sentido de condenar o clube”, afirmou Olegini.

O presidente informou que o União dará continuidade aos trabalhos visando a disputa do Mato-grossense Sub-19 e manterá no plantel os atletas da casa. O técnico que será responsável por cuidar do time será Edilson Júnior, que foi campeão com a equipe na edição de 2016 e atuou como meia no Mato-grossense desse ano.

RECURSO

Um dos advogados que defendem os interesses do União, Róbie Bitencourt, disse que o Departamento Jurídico do clube aguarda pela volta do relator do processo, Ildo Assis Macedo, que está viajando, pois é ele o responsável por lavrar o acórdão [a sentença do colegiado]. De acordo com Róbie, assim que o acórdão sair, o Departamento Jurídico entrará com o recurso no pleno do TJD.

SEMIFINAIS

Anteontem (9), foram disputadas as primeiras partidas das semifinais do Mato-grossense. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Dom Bosco perdeu para o Sinop por 3 a 2. O jogo de volta será no próximo domingo (16), às 15h, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop. Para sair finalista do Estadual, o Dom Bosco precisará vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um, a decisão será nós pênaltis. Um empate leva o Galo do Norte para sua segunda final consecutiva.

Já no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense venceu o Cuiabá por 1 a 0. Com a vantagem conquistada na tarde deste domingo, o Verdão do Norte joga pelo empate na Arena Pantanal. O Cuiabá precisa vencer por dois gols de diferença para sair de campo classificado para a final. Um vitória do Dourado por um gol de vantagem, leva a decisão por pênaltis.