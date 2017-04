A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) perdeu a jornalista e técnico-administrativa Maria Santíssima de Lima, na noite desta segunda-feira (10), em Cuiabá. Na instituição desde 1988, foi coordenadora da comunicação da UFMT durante 12 anos e ocupava, desde outubro, a chefia de gabinete da Reitoria.

Santíssima, como era conhecida, tinha 55 anos de idade e há pouco mais de um mês foi diagnosticada com um câncer de garganta, que estava tratando. Profissional querida e respeitada, Santíssima é lembrada pelas centenas de colegas que conviveram com ela como exemplo de integridade, responsabilidade, dedicação e companheirismo.

O reitor em exercício, professor Evandro Soares, resumiu o sentimento de todos que conviveram com Maria Santíssima de Lima, destacando seu profissionalismo e parceria. “Ela era uma amiga formidável, sempre pronta a ajudar e contribuir. Além disso, ela representa a história da comunicação”, resumiu.

A reitora licenciada, professora Myrian Serra, lamentou o falecimento de Maria Santíssima. “É um momento de pesar e luto para a UFMT. Particularmente, tinha uma amizade, admiração e respeito muito grande. Por isso, a convidei para ser a chefe de gabinete porque sabia de sua competência e ela desenvolveu muito bem essa função enquanto pôde. Nosso desejo é que Deus a receba e conforte seus familiares”, afirmou.

Santíssima foi diretora do Sindicato dos Jornalistas (Sindjor), no período de novembro de 1989 até novembro de 1992, ocasião em que esteve presente em todos os debates e atividades da categoria. Posteriormente, foi ainda membro da Comissão de Ética. À frente da Assessoria de Comunicação da UFMT, foi um exemplo de cortesia e presteza no atendimento aos colegas jornalistas e teve papel notável na construção da imagem da UFMT, revelando à sociedade a sua importância.

Natural de Jataí (GO), Santíssima chegou à Cuiabá em 1984, recém-formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Trabalhou na Revista Contato e nos jornais O Dia e A Gazeta, de onde saiu para assumir o cargo de jornalista da UFMT. Casada com Nilson Barbosa, deixa também a filha, Emília Lima Barbosa.

O velório aconteceu ontem na capital até às 16h, e o sepultamento foi no cemitério Parque Bom Jesus, às 17h, também em Cuiabá.